مذاکرات روسای جمهور افغانستان و پاکستان به میزبانی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ترکیش دیلی، سفر "حامد کرزای" و "آصف علی زرداری" به ترکیه بنا بر دعوت "عبدالله گل" انجام می شود اما تاریخ قطعی برگزاری این نشست هنوز مشخص نیست.

در همین رابطه وزیر امور خارجه افغانستان با تائید دریافت دعوتنامه عبدالله گل توسط حامد کرزای، سفر رئیس جمهور کشورش به ترکیه در آینده ای نزدیک را تصدیق کرد.

نشست این سه رئیس جمهور در ادامه نشست یک سال و نیم قبل روسای جمهور پاکستان و افغانستان در آنکارا با میزبانی مقامات ترکیه برگزار می شود.

نشست روسای جمهور پاکستان و افغانستان در ترکیه در حالی برگزار خواهد شد که روابط دو کشور بنابر دلایلی دوران نسبتا پرتنشی را طی می کند.

بر همین اساس هر چند رابطه دولت افغانستان با رئیس جمهور جدید پاکستان بهتر از رئیس جمهور قبلی آن است، اما با این وجود هنوز اتهاماتی علیه سرویس اطلاعاتی پاکستان مبنی بر دست داشتن در ناآرامیهای افغانستان وجود دارد.