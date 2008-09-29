نتایج آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بیش از 150 هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته نیمسال اول سال 87 روز سه شنبه 9 مهرماه از طریق پایگاه اعلام نتایج آزمونها به نشانی www.Azmoon.com منتشر می شود.

داوطلبان پس از مراجعه به پایگاه اعلام نتایج آزمونها می توانند با وارد کردن مشخصات فردی (شامل نام، نام خانوادگی ، نام پدر و شماره شناسنامه) و یا شماره داوطلبی و شماره شناسنامه کارنامه خود را مشاهده کنند.

پذیرفته شدگان برای آگاهی از نحوه ثبت نام می توانند به پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون به نشانی www.Azmoon.net مراجعه کنند و یا از طریق هفته نامه فرهیختگان مورخ 9 مهرماه 87 از جزئیات و مدارک مورد نیاز ثبت نام آگاهی یابند.

پذیرفته شدگان در روزهای سه شنبه 16 مهرماه تا پنجشنبه 18 مهرماه با همراه داشتن مدارک لازم به محلهای دانشگاهی مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.