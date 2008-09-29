داروهای لاغری روی چربی بافتهای بدن تاثیری ندارد

دکتر محسن ذبیحی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد در خصوص داروهای لاغری که مانع جذب چربی می شوند، اظهار داشت: این داروها که امروز موارد مصرف بسیاری پیدا کرده اند و تبلیغات زیادی در مورد آن می شود با اتصال به چربی مواد غذایی مانع جذب آنها می شود از این رو کالری کمتری به بدن می رسد.

وی افزود: به این دلیل که در رژیم غذایی افراد ایرانی بر خلاف غربیها مواد نشاسته ای بیشتر است، مصرف داروهای لاغری بر روی چربی بافتها موثر واقع نمی شود.

دکتر ذبیحی بیان داشت: این قبیل داروها تنها تا زمان مصرف موثر هستند ضمن اینکه افراد مصرف کننده به دلیل عدم جذب ویتامین های محلول در چربی ها نظیر ویتامین K ، A ، D و E به واسطه مصرف این داروها، دچار کمبود ویتامینهای یاد شده می شوند.

وی همچنین با هشدار نسبت به پرهیز از مصرف داروهای هورمونی به منظور کاهش وزن و لاغری عنوان کرد: داروهای ضد چاقی و لاغری هورمونی باعث پرکاری غده تیروئید می شوند و با افزایش مصرف انرژی یا سوخت باعث کاهش وزن می شوند.

ذبیحی با تاکید بر خطرناک بودن مصرف این داروها بر روی سلامت جسمانی تصریح کرد: این روش کاهش وزن به دلیل اینکه در روند طبیعی بدن اختلال ایجاد می کند از نظر علمی صحیح نیست و برای سلامتی بسیار خطرناک است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم معاونت دارو و غذای یزد همچنین هشدار داد: داروهای ادرارآور (دیورتیک) نیز به لحاظ از دست رفتن آب بدن به مقدار زیاد، برای سلامتی بسیار خطرناک است.