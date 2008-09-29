نخستین همایش پیاده روی خانوادگی در دهستانهای استان بوشهر برگزار می شود

حسین وردیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: همایش یاد شده طی بخش نامه ای که از سوی سازمان تربیت بدنی به استانها ابلاغ شده است، اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: این همایش در روستای اخند شهرستان کنگان، روستای عامری شهرستان دیلم، روستای دهقاید شهرستان دشتستان، روستای بردستان شهرستان دیر، روستای دویره در شهرستان بوشهر، روستای انارستان در شهرستان دشتی، روستای بادوله در شهرستان دشتی و در روستای بنه گز در شهرستان تنگستان برگزار می شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان بوشهر حفظ نشاط در جامعه را از عنصرهای توسعه در جامعه عنوان کرد و گفت: داشتن روحیه نشاط و شادابی در جامعه نیازمند برنامه ریزی های مدون است.