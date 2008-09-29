"تیزبینی" لابوف با 29 میلیون دلار صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد "تیزبینی" درباره دو غریبه با بازی لابوف و میشل موناهان است که تماس تلفنی مشکوک زنی ناشناس آنها را کنار هم قرار میدهد. او با تهدید این دو را گرفتار مجموعهای از موقعیتهای خطرناک میکند.
شایا لابوف در فیلم "تیزبینی"
این پروژه 80 میلیون دلاری در 3510 سینما در حال اکران است و لابوف در آن بار دیگر با کاروسو همکاری کرده است. آنها پارسال فیلم پرفروش "دیستربیا" را روی پرده سینماها داشتند. رده دوم جدول فروش این هفته از آن درام رومانتیک و تازه به نمایش درآمده "شبها در رودانتی" ساخته جرج سی. ولف شد.
این فیلم با بازی ریچارد گیر و دایان لین در 2704 سینما به فروشی در حد 5/13 میلیون دلار دست پیدا کرد. "شبها در رودانتی" درباره یک دکتر است که برای دیدن پسرس به کارولینای شمالی سفر میکند و آنجا با زنی آشنا میشود. این سومین همکاری گیر و لین پس از دو فیلم "کاتن کلاب" 1984 و "بیوفا" 2002 است.
تریلر "لیکویو تریس" با بازی ساموئل ال. جکسن و پرفروشترین فیلم هفته پیش، این هفته 53 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با هفت میلیون دلار فروش به رده سوم رفت. مجموع فروش این فیلم به کارگردانی نیل لابوت در دو هفته 7/25 میلیون دلار شده است.
شگفتی بزرگ را درام "ضد آتش" به کارگردانی الکس کندریک رقم زد که در اولین هفته اکران در تنها 839 سینما 5/6 میلیون دلار فروخت و فیلم چهارم شد. این فیلم درباره یک مامور آتشنشانی با بازی کرک کامرون و همسر او با نقش آفرینی ارین بتا است که میکوشند ازدواج خود را حفظ کنند.
رده پنجم جدول به کمدی "پس از خواندن بسوزان" جوئل و ایتن کوئن رسید که در سومین هفته اکران در 2649 سینما 2/6 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 5/45 میلیون رساند. انیمیشن "ایگور" آنتونی لئوندیس با 29 درصد کاهش در 2341 سینما 5/5 میلیون دلار فروخت و ششم شد. مجموع فروش این فیلم 30 میلیون دلاری پس از دو هفته 3/14 میلیون شده است.
تریلر پلیسی "قتل موجه" با بازی رابرت دنیرو و آل پاچینو در سومین هفته نمایش در 3011 سینما به فروش 8/3 میلیون دلاری دست یافت و مجموع فروش آن به 8/34 میلیون دلار رسید. "دختر بهترین دوستم" هوارد دویچ با بازی کیت هادسن، دین کوک و جیسن بیگز نیز در دومین هفته اکران با 54 درصد کاهش 8/3 میلیون دلار فروخت و در مجموع 5/14 میلیون دلاری شد.
درام جنگی "معجزه در سینت آنا" اسپایک لی در اولین هفته نمایش در 1185 سینما با 5/3 میلیون دلار فروش نهم شد. این فیلم 45 میلیون دلاری بر مبنای کتاب پرفروش جیمز مکبراید ساخته شده و داستان چهار سرباز سیاهپوست لشگر 92 ارتش آمریکا است که سال 1944 در جنگ جهانی دوم در دهکده توسکانی گیر میافتند.
کمدی "خانوادهای که شکار میکند" تایلر پری نیز در 1604 سینما 1/3 میلیون دلار فروخت و در رتبه دهم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم پس از سه هفته 7/32 میلیون دلار شده است. در حوزه نمایش محدود، "خفه کردن" با بازی آنجلیکا هیوستن و سام راکول در 435 سینما 3/1 میلیون دلار فروش داشت. این فیلم را کلارک گرگ ساخته است.
"خوششانسها" ساخته نیل برگر نیز که فیلمی با موضوع جنگ عراق است، در 425 سینما تنها 208 هزار دلار فروخت. ریچل مکآدامز، تیم رابینز و مایکل پنا در این فیلم نقش چند سرباز جنگ عراق را بازی میکنند که راهی سفری جادهای میشوند. برگر کارگردان فیلم "شعبدهباز" با حضور ادوارد نورتن است.
این هفته مجموع فروش 12 فیلم صدر جدول سینماهای منطقه آمریکای شمالی 8/87 میلیون دلار و 15 درصد بیشتر از موعد مشابه پارسال بود.
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