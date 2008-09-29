آموزش عالی نیازمند 125 هزار عضو هیئت علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر امروز در آیین گشایش سال تحصیلی جدید دانشگاهها در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشگاه مکان مقدسی است، گفت: همه مسئولین، اساتید و دانشجویان و خدمتگزاران در راه علم و دانش با یکدیگر عهد می بندیم که در خدمت اهداف متعالی جمهوری اسلامی ایران باشیم.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: دانشگاه برای حفظ استقلال و تامین خودکفایی در عرصه های علمی از هیچ کوششی دریغ نمی کند. امروز باید نظام آموزش عالی کشور خود را در خدمت نظام جمهوری اسلامی در همه عرصه ها قرار دهد و تمام توان خود را برای رفع نیازهای ملی به کمک بگیرد. دانشگاه باید خود را مجهز کند و در سال نوآوری و شکوفایی پرچم نوآوری و شکوفایی را به دست گیرد و در جهت تحقق اهداف چشم انداز از هیچ کوششی دریغ نکند.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده نهفته در علم و دانش در هیچ یک از فعالیتهای اقتصادی نهفته نیست، گفت: برای اینکه سهم تولید ثروت از از علم و فناوری در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد باید نظام آموزش عالی کشور به گونه ای متحول شود که بتواند کارا، مهذب و با تقویت روحیه تحقیق و تعمیق در علم و دانش حرکت کند تا به پرورش خلاقیت ها و استعدادها بیانجامد.

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: برای دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری نیازمند حمایت از دانشمندان، تقویت انگیزه ها و روحیه ای با نشاط و خودباوری نخبگان و استعدادهای برتر هستیم. گسترش رابطه موثر بین دانشگاهها با صنعت و جامعه و گسترش مرزهای دانش با استفاده از راههای میان بر و کاربردی کردن علوم و فناوری و تجاری سازی محصولات آنها می تواند تحولی جدی در کشور پدید آورد.

وی با تاکید بر توسعه کمی و کیفی همزمان آموزش عالی گفت: در کنار اهداف کمی، قطعا اهداف کیفی و کیفیت نظام آموزش عالی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. برای اینکه اهداف کمی آموزش عالی محقق شود نیازمند تربیت عضو هیئت علمی هستیم. حتی اگر به نسبت حداقلی 40 به یک دانشجو به استاد در آموزش عالی کشور بخواهیم دست پیدا کنیم نیازمند 125 هزار عضو هیئت علمی در آموزش عالی هستیم.

فرهاد رهبر افزود: یعنی طی دو برنامه باید حداقل نزدیک 100 هزار عضو هیئت علمی تربیت کنیم یعنی طی دو برنامه باید سالانه ده هزار دانشجوی دکتری از دانشگاهها فارغ التحصیل شوند و عضو هیئت علمی دانشگاه شوند بنابراین باید تحصیلات تکمیلی توسعه کمی جدی پیدا کند البته باید کیفیت آن نیز حفظ شود لذا باید مقدورات و تجهیزات لازم برای توسعه همراه با کیفیت تحصیلات تکمیلی دیده شود.