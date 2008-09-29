تولید سازه های پیش ساخته برای استفاده در مناطق دور افتاده

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Envision Solar International به منظور دسترسی آسان به تسهیلات حیاتی در مناطق دورافتاده و کمک به افرادی که در این مناطق زندگی می کنند، سازه های پیش ساخته LifeVillage که قادر به تولید انرژی پاک و بازیافت آب در تمامی نقاط کره زمین خواهد بود را طراحی و ارائه کرد.

به گفته این شرکت، سقف این سازه ها دارای صفحه های فولادی مجهز به سلولهای خورشیدی بوده که انرژی الکتریکی برابر 1.5 الی 4 کیلووات تولید کرده و آن را در باطریهایی برای استفاده در تاریکی ذخیره می کند.

این سیستم همچنین به سیستم داخلی پاکسازی آب مجهز بوده تا آبهای موجود در منطقه را جمع آوری و برای استفاده مجدد پاکسازی کند.

به گفته شرکت تولید کننده قطعات این سازه های پیش ساخته را می توان در دو کانتینر جاسازی کرده و در عرض دو هفته در محل مورد نظر نصب و بنا کرد.

از این ابداع جدید می توان در بنای مدارس، درمانگاهها، منازل مسکونی و مرکز تسهیلات ارتباطاتی از قبیل تلفن همراه، خطوط تلفن، ایستگاه رادیویی و تلویزیونی و دیگر موارد در مناطق دور افتاده استفاده کرد زیرا به گفته سازندگان این سیستم، تمامی گزینه هایی که برای حفظ سلامت، امنیت و بهبود شرایط کلی زندگی مورد نیاز است در این سازه گنجانده شده است.

بر اساس گزارش گیزمگ، قرار است به زودی این ابداع جدید در ساخت ساختمانهایی در سواحل غربی آفریقا به منظور راه اندازی پروژه ای مورد استفاده قرار گیرد. پروژه فوق به درخواست وزارت انرژی در آفریقا قصد دارد تعدادی درمانگاه و مدرسه را در روستای"Cote d’Ivoire " واقع در سواحل غربی این کشور و همچنین منازلی به منظور اقامت پزشکان و معلمان ساکن در آن منطقه ایجاد کند.