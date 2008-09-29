کتابخانه مرکزی لرستان پس از شش سال 20 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان لرستان با اعلام این خبر گفت: ابتدا قرار بود این کتابخانه با مساحت 4600 متر مربع ساخته شود که به دلیل همجواری با مصلا از سه ماه پیش قرار شد زمین آن به سه هزار متر کاهش یابد. به این ترتیب پروژه ساخت در زمینی به مساحت سه هزار متر در سه طبقه و با زیربنای هفت هزار متر ادامه می‌یابد.

عبدالله نوری ادامه داد: در صورت تامین مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری کتابخانه مرکزی لرستان تا پایان سال 1388 به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اعتبار هزینه شده برای کتابخانه مرکزی را شش میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان و خاطرنشان کرد: موقعیت جغرافیایی کتابخانه مرکزی بسیار مناسب است و در مرکز شهر خرم‌آباد قرار دارد.

وی یادآور شد: اکنون چهار کتابخانه عمومی برای جمعیت 333 هزار و 945 هزار نفری شهرستان خرم آباد فعال هستند.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان لرستان با اعلام خبر واگذاری زمین برای ساخت کتابخانه در مراکز شهرستانهای بروجرد، خرم‌آباد، الشتر، ازنا، دورود و الیگودرز اظهار داشت: عملیات ساخت این کتابخانه‌ها به ‌زودی آغاز می‌شود. همچنین احداث کتابخانه روستایی در ویسیان و تل شهید رجایی از توابع خرم‌آباد در دستور کار اداره کل امور کتابخانه‌ها قرار گرفته است. همچنین با همکاری دهیاران و مراکز آموزش و پرورش و بهزیستی، 65 کتابخانه کوچک در روستاهای با جمعیت 500 نفر تا سه هزار نفر خرم‌آباد ساخته می‌شود.

وی با بیان این مطلب که اهالی شهرستان بروجرد، چهار کتابخانه دارند، گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه، کتابخانه در حال ساخت مرکز شهرستان راه‌اندازی و کتابخانه شهید باهنر مقاوم‌سازی می‌شود. با توجه به جمعیت بروجرد باید هشت کتابخانه جدید در این شهرستان ساخته ‌شود. ضمن اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال 1388 اهالی 47 روستای بروجرد صاحب کتابخانه کوچک می‌شوند.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه دو کتابخانه موجود در شهرستان دورود پاسخگوی جمعیت آن نیست خبر داد: در صورت تامین اعتبار تا پایان سال جاری عملیات ساخت کتابخانه شماره دو شهرستان آغاز می‌شود.

وی تعداد کتابخانه‌های عمومی الیگودرز را سه باب ذکر کرد و گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه، زمینه ساخت 11 کتابخانه روستایی در شهرستان فراهم می‌شود. همچنین پیگیری افتتاح 20 مرکز کتابخانه‌ای کوچک در روستاهای کم‌جمعیت، ساخت یک کتابخانه درجه دو جدید در مرکز شهرستان و ایجاد بخش کودک در تمام کتابخانه‌ها، دیگر برنامه‌های اداره کل امور کتابخانه‌های لرستان در این شهرستان است.

به گفته نوری در شهرستان الشتر فقط یک کتابخانه عمومی به نام ابوریحان بیرونی خدمت‌رسانی می‌کند که تا پایان برنامه چهارم توسعه طبقه دوم آن نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

همچنین تا پایان سال 1388 خانه کتابدار، کتابخانه شماره دو الشتر، پنج کتابخانه روستایی و 47 مرکز کتابخانه‌ای کوچک در شهرستان افتتاح می‌شوند.

وی گفت: به ازای هر 2/4 نفر باسواد استان، یک نسخه کتاب داریم که برای رسیدن به استاندارد باید برای هر باسواد 5/1 تا 5/2 نسخه کتاب موجود باشد. لذا در گام اول برای تامین 300 هزار نسخه کتاب، اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال مورد نیاز است.