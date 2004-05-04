پيشرفتمان را مديون حمايت مردم و ساير فدراسيونها هستيم

به گزارش خبرگزاري " مهر" كريم صفايي رييس اين فدراسيون ضمن تشكرازكليه فدراسيونهايي كه رشته تيراندازي با كمان را تحت حمايتهاي همه جانبه خود قرارداده اند، برضرورت بازنگري جدي به ورزشهاي باستاني ودرعين حال كم توجه اشاره كرد وگفت: سفارش وحضورارزشمندانه كليه دوستان ما درفدراسيونهاي مختلف ورزشي سبب شد تا ما به اقتدارعلمي وعملي خود نزديك شويم.

وي با اشاره به متعهد شدن رسانه هاي گروهي وصدا وسيما مبني برپوشش خبري مناسب ازكليه مسابقات چهل هفته اي تير وكمان افزود: اين لطف همكاران ما درساير فدراسيونهاي ورزشي بود تا مسوولين خبرگزاريها، رسانه هاي خبري بالاخص صدا وسيما با پوشش خبري وپخش هم زمان مسابقات، همكاريهاي لازم را با ما مبذول دارند وما تمامي موفقيتهاي اين رشته را مرهون حمايتهاي اين دوستان ميدانيم.

رييس فدراسيون تيراندازي با كمان با اشاره به استقبال فراوان مردم دركنار پوشش تصويري صدا وسيما ورسانه هاي گروهي و مشايعتهاي سازمان تربيت بدني، مردم وكليه اسپانسرهاي غيردولتي را دراين موفقيت شريك دانست.

لازم به توضيح است: مسابقات قهرماني تيراندازي با كمان درقالب مسابقات چهل هفته اي دردوبخش بانوان وآقايان تا پايان سالجاري برگزارخواهد شد.