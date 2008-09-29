علی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: کارگروه فیلم با حضور 10 نفر از کارشناسان خبره در این حوزه تشکیل شده است.

وی ادامه داد: ابتدا کارگروه فیلم و عکس به طور مشترک فعالیت می کردند اما با مشاهده حجم کاری و تخصصی شدن این دو مقوله فرهنگی، جدا سازی این دو گروه مورد تایید سایر کارشناسان قرار گرفت.

مقدسی اظهار داشت: آیین نامه کارگروه فیلم جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) تهیه و تنظیم شده است که این اقدام در هیچ یک از کارگروه ها تاکنون صورت نگرفته است.

مسئول کارگروه فیلم ششمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) بیان داشت: تاکنون بیش از 6 جلسه جهت بررسی آیین نامه ها و فراخوان جشنواره تشکیل شده و هم اکنون منتظر تایید این مطالب از تهران و پی گیری بحث های اجرایی هستیم.

وی این جشنواره را یکی از عظیم ترین جشنواره های ملی خواند و ادامه داد: با این پتانسیل بالای ملی باید جشنواره هر سال با شکوه تر از پیش برگزار گردد.

مقدسی خاطر نشان کرد: طی حرکت در طول 5 سال برگزاری جشنواره به دنبال به بار نشستن بذر کوشش و مشاهده جوانه فعالیتهای بی دریغ هنرمندان و دست اندکاران در جشنواره امسال هستیم.



