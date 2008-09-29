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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

احداث آزمایشگاه منطقه‌ای دامپزشکی در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از احداث سومین آزمایشگاه منطقه‌ای دامپزشکی کشور در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر مسعود محمدیان پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اختصاص 10 میلیارد ریال تعهد سازمان دامپزشکی کشور برای تجهیز این آزمایشگاه، سال آینده شاهد بهره‌برداری از آزمایشگاه منطقه‌ای دامپزشکی آذربایجان شرقی در تبریز خواهیم بود.

وی با اشاره به فواید راه اندازی این مرکز در تبریز خاطرنشان کرد: آزمایشگاه منطقه‌ای استان در راستای ارتقای سطح کیفی محصولات دامی و همچنین بهبود کیفیت محصولات دامی صادراتی در استان مفید خواهد بود.

محمدیان با بیان اینکه سیاست سازمان دامپزشکی کشور احداث آزمایشگاه‌های تخصصی است، اظهار داشت: این آزمایشگاه‌های تخصصی بر اساس نیاز هر منطقه احداث شده به استان‌های همجوار نیز ارائه خدمات خواهند کرد.

به گفته مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی، هم‌ اکنون 11 آزمایشگاه دامپزشکی در سطح استان فعال است که این آزمایشگاه‌ها در پنج شهر استان پاسخگوی نیاز استان‌های همجوار نیز هستند.

وی از توجه ویژه سازمان دامپزشکی استان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر‌اساس سیاست‌های کلی نظام، همه بخش‌های درمانی و دارویی دامپزشکی استان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: هم‌ اکنون 112 واحد داروخانه دامپزشکی در 19 شهرستان استان و 21 شرکت توزیع و پخش واکسن‌ها و داروای بیولوژیکی در سطح آذربایجان شرقی فعال است.

به گفته وی، هم اکنون 189 درمانگاه، دو بیمارستان و 11 آزمایشگاه دامپزشکی در سطح استان مشغول فعالیت هستند.

مدیر‌کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در ادامه به برنامه‌های این اداره کل در سال 87 اشاره کرد و افزود: بر اساس تحولاتی که در حوزه قرنطینه و کنترل تردد دام و طیور انجام گرفته است، هم‌اکنون اقلام دامی باید گواهی بهداشتی دامپزشکی داشته باشند در غیر این صورت مرسوله فاقد مجوز قانونی محسوب و ضبط خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای 71 خودروی حمل کننده دام و طیور، 87 خودروی حمل دام زنده سبک و 14 خودرو حمل دام زنده سنگین گواهینامه بهداشتی صادر شده است.

محمدیان ایجاد میادین دام قربانی را از دیگر طرح‌های این اداره کل خواند و اضافه کرد: در صورت کسب موافقت از سوی شهرداری تبریز، میادین دام قربانی در مبادی ورودی و خارج از محدوده شهری احداث می‌شود که با احداث آن فروش هر نوع دام در سطح شهر متوقف خواهد شد.

وی ادامه داد: احداث و راه‌اندازی پایانه‌های توزیع تخم مرغ، بازارچه عرضه مواد پروتئینی، بازارچه فروش پرندگان زینتی نیز در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد.

کد مطلب 757413

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