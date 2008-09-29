به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر مسعود محمدیان پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اختصاص 10 میلیارد ریال تعهد سازمان دامپزشکی کشور برای تجهیز این آزمایشگاه، سال آینده شاهد بهره‌برداری از آزمایشگاه منطقه‌ای دامپزشکی آذربایجان شرقی در تبریز خواهیم بود .

وی با اشاره به فواید راه اندازی این مرکز در تبریز خاطرنشان کرد: آزمایشگاه منطقه‌ای استان در راستای ارتقای سطح کیفی محصولات دامی و همچنین بهبود کیفیت محصولات دامی صادراتی در استان مفید خواهد بود.

محمدیان با بیان اینکه سیاست سازمان دامپزشکی کشور احداث آزمایشگاه‌های تخصصی است، اظهار داشت: این آزمایشگاه‌های تخصصی بر اساس نیاز هر منطقه احداث شده به استان‌های همجوار نیز ارائه خدمات خواهند کرد .

به گفته مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی، هم‌ اکنون 11 آزمایشگاه دامپزشکی در سطح استان فعال است که این آزمایشگاه‌ها در پنج شهر استان پاسخگوی نیاز استان‌های همجوار نیز هستند .

وی از توجه ویژه سازمان دامپزشکی استان به بخش خصوصی خبر داد و گفت : بر‌اساس سیاست‌های کلی نظام، همه بخش‌های درمانی و دارویی دامپزشکی استان به بخش خصوصی واگذار شده است .

وی ادامه داد: هم‌ اکنون 112 واحد داروخانه دامپزشکی در 19 شهرستان استان و 21 شرکت توزیع و پخش واکسن‌ها و داروای بیولوژیکی در سطح آذربایجان شرقی فعال است .

به گفته وی، هم اکنون 189 درمانگاه، دو بیمارستان و 11 آزمایشگاه دامپزشکی در سطح استان مشغول فعالیت هستند .

مدیر‌کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در ادامه به برنامه‌های این اداره کل در سال 87 اشاره کرد و افزود: بر اساس تحولاتی که در حوزه قرنطینه و کنترل تردد دام و طیور انجام گرفته است، هم‌اکنون اقلام دامی باید گواهی بهداشتی دامپزشکی داشته باشند در غیر این صورت مرسوله فاقد مجوز قانونی محسوب و ضبط خواهد شد .

وی خاطرنشان کرد: برای 71 خودروی حمل کننده دام و طیور، 87 خودروی حمل دام زنده سبک و 14 خودرو حمل دام زنده سنگین گواهینامه بهداشتی صادر شده است .

محمدیان ایجاد میادین دام قربانی را از دیگر طرح‌های این اداره کل خواند و اضافه کرد: در صورت کسب موافقت از سوی شهرداری تبریز، میادین دام قربانی در مبادی ورودی و خارج از محدوده شهری احداث می‌شود که با احداث آن فروش هر نوع دام در سطح شهر متوقف خواهد شد .