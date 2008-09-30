قایقرانان روئینگی پنجشنبه عازم بلغارستان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در شهر "پلودیو" بلغارستان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان تا 17 مهرماه پیگیری می شود . قایقرانان کشورمان متشکل از 12 پسر و شش دختر با هدف آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در این رقابت‌ها به مصاف حریفان خود می روند. مسابقات قهرمانی جوانان آسیا آذرماه جاری در هنگ کنگ برگزار می شود.

میثم جوهری، فردین حسنوند، مجید بهبودی، علیرضا اتابکی، عابدین باقلی، افشار حیدری، امین گیلان پور، فرزین رضایی، بهروز اعتمادی انصاری، سعید عادلی، نیما بن یعقوب، میلاد عبدالهی، سارا ویسی خانی، نازنین ملایی، نسیم بن یعقوب، شادی فرج پور، بهاره علیمرادی و بهناز مرادخانی نفرات تیم قایقرانی کشورمان را در مسابقات بین المللی بلغارستان تشکیل می دهند.

قایقرانان جوان و بزرگسال کشورمان را در این مسابقات "رودیگر هافی" به عنوان سرمربی و محمدعلی اسدی و میتراگذرآبادی به عنوان کمک مربی همراهی می کنند.

پیش از این قایقرانان تیم ملی روئینگ طی پنج مرحله اردو در تهران و بندرانزلی تمرینات خود را برای شرکت در این رقابت‌ها آماده کرده اند.