توجه یکسان به قرآن و عترت دستاورد نظام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره علوم قرآنی مشهد و تجلیل از خادمان و فعالان قرآنی افزود: قرآن کتاب هدایت بشر به سوی انسانیت است و مایه برقراری آرامش و آسایش زندگی انسانهاست و اگر بشر همه راه ها و مسیرها را به صورت پویا طی کند اما به سوی قرآن نرود قائده پایدار و استواری بدست نمی آورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: به رغم اینکه در 30 سال گذشته در یک به هم ریختگی خاص فرهنگی به سر بردیم و یک سامانه منظمی برای ما وجود نداشت ولی با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی پیش آمده، در طراحی و اجرای برنامه ها بر فرهنگ توسعه و ترویج قرآن و آموزه های قرآنی تکیه کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: حرکت جامعه قبل از انقلاب به سوی لائیک بودن پیش می رفت ولی دین، باز هم در لایه های مختلف زندگی مردم نفوذ داشت و این انقلاب توسط مردم دیندار به وجود آمد اما در میان جایگاه متعالی دین، سهم و جایگاه قرآن ضعیف بوده است و روشها به گونه ای بود شیعه در دنیا به این امر متهم می شد که قرآن را کنار گذاشته و به عترت تمسک جسته است.

وی برگزاری نمایشگاه قرآن را حرکت ارزشمند جهت بازارسازی برای قرآن عنوان کرد و افزود: برگزاری این نمایشگاه ارزشمند تر از همه فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد است و امید می رود این نمایشگاه در سالهای آینده با ارتقاء سطح تکرار شود.

سید جواد جعفری مدیرکل ارشاد خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: اولویتهای فرهنگی در ارشاد مبتنی بر قرآن و مسجد است و تمام سازمانها باید برنامه هایشان را با این دو همسو کنند.

در این مراسم از خادمان برتر با اهدای لوح و جوایز، تقدیر شد.