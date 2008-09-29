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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۲

توجه یکسان به قرآن و عترت دستاورد نظام اسلامی بود

توجه یکسان به قرآن و عترت دستاورد نظام اسلامی بود

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد گفت: توجه به قرآن و عترت دستاورد ایـن نظام است و توجه به یکی از این دو مقوله ظلم به دیگری است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد  آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره علوم قرآنی مشهد و تجلیل از خادمان و فعالان قرآنی افزود: قرآن کتاب هدایت بشر به سوی انسانیت است و مایه برقراری آرامش و آسایش زندگی انسانهاست و اگر بشر همه راه ها و مسیرها را به صورت پویا طی کند اما به سوی قرآن نرود قائده پایدار و استواری بدست نمی آورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: به رغم اینکه در 30 سال گذشته در یک به هم ریختگی خاص فرهنگی به سر بردیم و یک سامانه منظمی برای ما وجود نداشت ولی با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی پیش آمده، در طراحی و اجرای برنامه ها بر فرهنگ توسعه و ترویج قرآن و آموزه های قرآنی تکیه کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: حرکت جامعه قبل از انقلاب به سوی لائیک بودن پیش می رفت ولی دین، باز هم در لایه های مختلف زندگی مردم نفوذ داشت و این انقلاب توسط مردم دیندار به وجود آمد اما در میان جایگاه متعالی دین، سهم و جایگاه قرآن ضعیف بوده است و روشها به گونه ای بود شیعه در دنیا به این امر متهم می شد که قرآن را کنار گذاشته و به عترت تمسک جسته است.

وی برگزاری نمایشگاه قرآن را حرکت ارزشمند جهت بازارسازی برای قرآن عنوان کرد و افزود: برگزاری این نمایشگاه ارزشمند تر از همه فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد است و امید می رود این نمایشگاه در سالهای آینده با ارتقاء سطح تکرار شود.

سید جواد جعفری مدیرکل ارشاد خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: اولویتهای فرهنگی در ارشاد مبتنی بر قرآن و مسجد است و تمام سازمانها باید برنامه هایشان را با این دو همسو کنند.

در این مراسم از خادمان برتر با اهدای لوح و جوایز، تقدیر شد.

کد مطلب 757483

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