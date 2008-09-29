کاهش 80 درصدی قاچاق در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، سردار حسن کرمی ظهر امروز در مراسم معرفی فرمانده جدید هنگ مرزی خوی اظهارداشت: در سه سال گذشته با تشدید مبارزه با قاچاقچیان سوخت، کالا و مشروبات الکلی و اجرای طرحها و برنامه های فرهنگی در روستاهای مرزی ضمن ارتقای امنیت مرزهای استان میزان قاچاق از این مرزها 80 درصد کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به افزایش 20 درصدی اعتبارات عمرانی مرزهای استان در سال جاری خاطرنشان کرد: امسال برای آبرسانی، برق رسانی، تکمیل تجهیزات الکترونیکی پاسگاه های مرزی استان و کانال کشی و کشیدن سیم خاردار در امتداد مرزهای استان 120 میلیاردریال اعتبار اختصاص یافته است.

سردار کرمی با اشاره به ساخت 96 برجک دیده بانی برای پوشش خلاءهای مرزی استان در سه سال گذشته اضافه کرد: امسال نیز برای پوشش این نقاط 50 برجک جدید دیده بانی در مرزهای استان ساخته می شود.

در ادامه این مراسم سرهنگ حبیب موسایی در این آیین معرفی واز خدمات سرهنگ شیخعلی ذاکر تقدیر شد.