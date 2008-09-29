استخدام مجدد کارکنان بخش اطلاع رسانی دوران صدام / خطر بازگشت بعثی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری نیوز ماتیک، "ماهر دلی ابراهیم" وزیر فرهنگ جدید عراق اعلام کرد که وزارتخانه متبوع اش قصد دارد کارکنان سابق رسانه ها و سازمان های مختلف فرهنگی زمان رژیم بعث را مجدداً به کار گیرد و یک شبکه تلویزیونی جدید نیز راه اندازی کند.

وزیر فرهنگ عراق در گفتگویی با این آژانس خبری گفت: به خاطر کمبود بودجه ای که برای وزارت فرهنگ اختصاص یافته، نمی توانیم مانند گذشته فعالیت های متعدد فرهنگی در کشور انجام دهیم و تنها امیدواریم که بودجه سال آینده وزارتخانه از بودجه امسال بیشتر باشد تا آنگاه بتوانیم در بخش ها و ابعاد مختلف، پروژه های فرهنگی و هنری مان را به انجام برسانیم.

وی همچنین افزود: تلاش می کنیم در چارچوب فعالیت هایمان معاونت جدیدی با نام معاونت اطلاع رسانی تاسیس کنیم و از طریق این معاونت تمامی پرسنل توانای حوزه اطلاع رسانی رژیم سابق را مجدداً استخدام کنیم و به این ترتیب کار اطلاع رسانی که در آن زمان انجام می شد، عیناً به این معاونت واگذار خواهد شد.

ابراهیم اضافه کرد: کسانی که در گذشته در امر اطلاع رسانی فعالیت می کرده اند، فکر می کنند به حاشیه رانده شده اند در حالی که تعدادی از آنها عناصری کلیدی در این حرفه بوده و هستند و در عراق هم همچنان نامی از آنها برده می شود و به عنوان نیروهای حرفه ای از آنها یاد می شود.

وزیر فرهنگ عراق همچنین از راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ماهواره ای با نام "الحضاره" در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این شبکه تلویزونی به زودی تاسیس می شود تا منعکس کننده وزارتخانه و نماینده فرهنگ سراسر عراق در جهان باشد.