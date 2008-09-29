امضای توافقنامه امنیتی بدون تایید پارلمان عراق امکان ندارد

"علی الادیب" نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف عراق یکپارچه در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره اظهارات اخیر کاندولیزا رایس و هوشیار زیباری وزیران امور خارجه آمریکا وعراق مبنی بر اینکه بغداد و واشنگتن به امضای توافقنامه امنیتی نزدیک شده اند، گفت : هوشیار زیباری در حال حاضر در خارج از عراق به سر می برد ( در نیویورک) و از نتایج مذاکرات درباره متن جدید توافقنامه اطلاعی ندارد، متن جدید پس از آنکه آمریکایی ارائه کردند، همچنان در میان مذاکره کنندگان عراقی در حال بررسی است.

وی خاطر نشان کرد : وقتی هیچ نظر و دیدگاه قاطعی درباره آن وجود ندارد، چگونه ممکن است بدون ارائه به مجلس نمایندگان، چنین توافقی امضا شود.

ادیب گفت : پارلمان عراق هم در حال حاضر تعطیل است و اولین نشست آن در هفتم اکتبر (16 مهر) برگزار خواهد شد؛ امضای هیچ چیزی بدون ارائه آن به شورای وزیران و پارلمان امکان ندارد، بنابراین چنین اظهارات و چیزهای مشابه که هوشیار زیباری بیان کرد از واقعیت به دور است؛ یک بار گفت اواخر ماه هفتم میلادی (جولای) امضا خواهد شد؛ بار دیگر گفت اواخر ماه هشتم (آگوست) و بار دیگر گفت اواخر ماه نهم (سپتامبر)، همه این ماهها گذشت ولی چیزی امضا نشد، بنابراین تمام اینها اظهارات رسانه ای و از واقعیت به دور است.

وی درباره ادعای رایس هم که گفته بود عراق و آمریکا به امضای توافقنامه امنیتی نزدیک شده اند، تاکید کرد: به هر حال آنچه من می دانم این است که امضای هیچ توافقنامه ای بدون تصویب پارلمان و شورای وزیران امکان ندارد.

عضو بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق درباره این سؤال که دولت عراق پاسخ آمریکا درباره ملاحظات طرف عراقی را دریافت کرده است، آیا این ملاحظات مورد توجه طرف آمریکایی قرار گرفته است؟ اظهار داشت : قطعا مورد توجه قرار گرفته است، مذاکره کننده آمریکایی متن جدیدی ارائه کرده است و اکنون تیم مذاکره کننده عراقی در حال بررسی آن است، اما تا کنون پاسخ به این پرسشها هنوز آماده نشده است.

ادیب درباره این سؤال که مصونیت حقوقی و زمان عقب نشینی نظامیان آمریکایی به عنوان دو مسئله مورد اختلاف در توافقنامه امنیتی به شمار می رود، اگر پاسخ آمریکا درباره ملاحظات عراق درباره این دو مسئله مثبت نباشد، گزینه های بغداد چه خواهد بود؟ گفت : من نمی دانم پاسخ چگونه خواهد بود، زیرا عضو تیم مذاکره کننده نیستم، اما من گفتم طرف آمریکایی پاسخ خود را به عراقی ها داده است و عراقی ها اکنون در حال بررسی این دو موضوع هستند.

ادیب درباره آینده این توافقنامه با توجه به تحولات اخیر اظهار داشت : من هنوز از نوع پاسخهای آمریکایی ها به طرف عراقی مطلع نشده ام که بخواهم خوش بین باشم یا ابراز بدبینی کنم.