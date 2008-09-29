به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "موفق باشی" ساخته ریچارد لابری چهارشنبه 10 مهر ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن میرود. گرگوری هاینز، وینسنت دونوفریو و مکس گیل در "موفق باشی" بازی کردهاند و داستان درباره یک فوتبالیست سابق است که در یک بازی نابینا شده و دندانپزشکی معلول که بزرگترین آرزوی او شرکت در مسابقه قایقسواری است.
فیلم تلویزیونی "عشق میراثی پایانناپذیر" به کارگردانی مارک گریفیث چهارشنبه 10 مهر ساعت 17:30 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم آمریکایی سال 2007 بر مبنای مجموعه کتابهای جذب اوکه ساخته شد و در آن ارین کاترل، دیل میدکیف، ویکتور براون و سامانتا اسمیت نقشآفرینی میکنند.
"عشق میراثی پایانناپذیر" درباره همسر یک کلانتر است که با کشته شدن او نزد مادر و پدرش بازمیگردد. میسی با ورود به شهر متوجه میشود اکثر خانوادهها سرپرستی چند بچه را به عهده میگیرند. او هم سعی میکند سرپرستی بیلیندا مارشال را به عهده بگیرد، غافل از اینکه او برادری به نام جاکوب دارد که این دو سخت به هم وابستهاند.
نمایی از فیلم سینمایی "جهنده"
فیلم سینمایی "کلاهی برای باران" سهشنبه 9 مهر ساعت 23 از شبکه سه روی آنتن میرود. سومین ساخته بلند مسعود نوابی داستان زندگی جوانی است که در جریان خودکشی دختری جوانی قرار میگیرد و تلاش او برای نجات دختر اتفاقهایی را به همراه دارد.
رضا عطاران، فتحعلی اویسی، جواد رضویان، حدیث فولادوند، فلور نظری، ساناز کیهان و مهران غفوریان بازیگران فیلم و دیگر عوامل "کلاهی برای باران" عبارتند از مجتبی رحیمی مدیر فیلمبرداری، بابک اخوان صدابردار، شیرین شازده احمدی طراح صحنه و لباس، مسعود افشار طراح چهره پردازی و اکبر اصفهانی عکاس.
فیلم سینمایی "داداش مونا گاندیشناس میشود" چهارشنبه 10 مهر ساعت 22:15 از شبکه سه پخش میشود. فیلم محصول سال 2006 هند است. کارگردانی آن را راج کومار هیرانی به عهده دارد و سانجی دات، بومن ایرانی، ویدیا بالان، دیلیپ پاربا والاکار و ارشاد وارسی در آن بازی کردهاند.
داستان فیلم درباره گردن کلفتی به نام داداش مونا است که برای لاکی سینگ کار میکند. او از طرفداران صدای یک گوینده رادیو به نام جانوی است و پس از اعلام برگزاری مسابقه رادیویی که جایزه آن حضور در استودیو و گفتگو با جانوی است، دست به کار میشود. مونا چند استاد دانشگاه را میدزدد و با جوابهایی که از آنها میگیرد مسابقه را میبرد.
فیلم سینمایی "راز زیبا" ساخته لئوپولد لابورده چهارشنبه 10 مهر ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش میشود. این فیلم مکزیکی محصول 2002 است و در آن کتی خورادو، آنا دلا رگوئرا و ایمانول بازی کردهاند. فیلم 130 دقیقهای "راز زیبا" درباره هورخه نوجوان پرشور است که با مادرش زندگی میکند. تا اینکه مادر با مردی آشنا میشود و قصد ازدواج با او را دارد...
فیلم سینمایی "سه استاد کیم" چهارشنبه 10 مهر ساعت 9 از شبکه تهران روی آنتن میرود. فیلم رزمی 97 دقیقهای را پارک سیونگ جیون سال 2007 بر مبنای فیلمنامه خودش ساخت و شین هیون ـ جان، چوی سیونگ ـ گاک و وون اوه ـ جانگ در آن بازی کردهاند. "سه استاد کیم" داستان رقابت دو استاد فنون تکیون و کندو در شهری کوچک است.
فیلم سینمایی "جهنده" چهارشنبه 10 مهرماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم به کارگردانی داگ لیمان با بازی هیدن کریستنسن، جمی بل و ساموئل ال. جکسن داستان جوانی است که پی میبرد از طریق تله پورت میتواند به هر جا که بخواهد برود. او میکوشد از این موهبت برای پیدا کردن مردی که تصور میکند مادرش را کشته استفاده کند.
دیوید اس. گویر، جیم اولس و سایمن کینبرگ فیلمنامه این اثر را بر مبنای رمان استیو گولد را نوشتند. فیلم 88 دقیقهای "جهنده" محصول 2008 آمریکا است که با بودجه 85 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن 222 میلیون دلار بود. لیمان متولد 1965 آمریکا و فیلمهایی چون "هویت بورن" و آقا و خانم اسمیت" را ساخته است.
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