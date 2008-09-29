استان خراسان رضوی دارای 158 مرکز آموزش از راه دور است

غلامحسین افسری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این مراکز با تحت پوشش قراردادن الکترونیکی مخاطبان گام مهمی در راستای حذف مشکلات تحصیلی دانش آموزان ایفا می کنند.

وی با بیان اینکه تمام عمر انسان باید به امر یادگیری و تعلیم سپری شود، اظهار داشت: آموزش از راه دور یک جایگاه رفیع برای محقق ساختن این آرمان است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: آموزشهای ساده، همیشه و برای همه باید با کمترین هزینه برنامه ریزی شود تا دانش آموزان تنها به مدرسه و کلاسهای درس اکتفا نکنند.

وی آموزش از راه دور را رافع مشکلات اقتصادی برخی از دانش آموزان عنوان کرد و افزود: با این حال توجه به تجهیز زیرساختها از مهمترین عوامل پیشرفت در این زمینه است.

افسری افزایش کیفیت آموزش را از دیگر نکات و فواید آموزش از راه دور اعلام کرد و متذکر شد: بر همین اساس و به دلیل کیفیت بالای آموزش سال گذشته 142 نفر از دانش آموزان در کنکور پذیرفته شدند که از این میان بیش از 40 نفر صاحب رتبه های مطلوب در آزمون دانشگاههای دولتی شده اند.

وی به علل تاخیر شروع دوره های آموزش از راه دور سال جاری این استان نیز اشاره کرد و اذعان داشت: تغییر و تحول در بخش دولتی و بدون سپاری این آموزشها به بخش غیر دولتی از دلایل این تاخیر بوده است.

