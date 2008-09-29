محمدرضا صابری به خبرنگار مهر گفت: طرح اکران فیلم‌های ویژه به همت اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد از اول آبان با نمایش "خواب زمستانی" سیامک شایقی در سینماهای حافظ 2، پایتخت 2، جمهوری 2، فلسطین 2، سپیده 2 و مرکزی 5 آغاز می‌شود. مدت زمان اکران و تعیین کف فروش آثار را نیز اداره کل نظارت و ارزشیابی تعیین خواهد کرد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش همچنین از آغاز اکران عمومی فیلم‌های سینمایی "آواز گنجشک‌ها" مجدی مجیدی در گروه سینمایی استقلال، "سه زن" منیژه حکمت در گروه عصر جدید و "کنعان" مانی حقیقی در گروه سینما آزادی از 10 مهرماه همزمان با عید فطر خبر داد.

"خواب زمستانی" دهمین فیلم شایقی است که آثاری چون "در کمال خونسردی"، "مادرم گیسو"، "شراره"، "باغ فردوس پنج بعد از ظهر" و... را در کارنامه خود دارد. این فیلمساز علاوه بر داشتن سابقه فعالیت مطبوعاتی، مجموعه "سیاه، سفید، خاکستری" را هم برای تلویزیون ساخته است.

"خواب زمستانی" درباره زندگی مشترک سه خواهر و درگیری آنها با مشکلات است. فاطمه معتمدآریا، آزیتا حاجیان، لادن مستوفی، پگاه آهنگرانی و شاهرخ فروتنیان بازیگران این فیلم هستند. شایقی نام فیلم را از شعر نیما یوشیج انتخاب کرده و آن را برداشتی آزاد از این شعر می‌داند.