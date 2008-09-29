هشت هزار تن برنج از سطح شالیزارهای دورود برداشت می شود

علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان دورود، اظهار داشت: این میزان برنج در ارقام طارم محلی، هاشمی، سالاری و دم سیاه برداشت خواهد شد.

وی با بیان اینکه کار برداشت برنج از نیمه دوم شهریور ماه آغاز شده است، یادآور شد: در سال زراعی جاری با توجه به کمبود بارندگیها و کاهش نزولات آسمانی میزان سطح زیر کشت برنج در شهرستان دورود حدود 20 درصد کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود با اشاره به زیر کشت رفتن دو هزار و 600 هکتار از اراضی این شهرستان برای محصول برنج ، افزود: همچنین پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت برنج 44/11 تن شلتوک جمع آوری شود.

هاشمی با اشاره به کیفیت برنج دورود، عنوان کرد: در حال حاضر حدود 60 درصد سطح زیرکشت برنج لرستان مربوط به این شهرستان است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به گرمای مناسب و طول دوره گرما کیفیت برنجهای تولیدی در حد عالی بوده و از لحاظ عملکرد در واحد سطح نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود همچنین از خدمات ارائه شده به شالیکاران این شهرستان نام برد و بیان داشت: در سال جاری توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حدود 10 هزار کیسه انواع کودهای شیمیایی و ریزمغذی بین کشاورزان توزیع شده است.

این مسئول تصریح کرد: هم اکنون در شهرستان دورود 12 واحد شالیکوبی فعال است که کار تبدیل برنج را انجام می دهند .