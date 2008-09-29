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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هشت هزار تن برنج از سطح شالیزارهای دورود برداشت می شود

هشت هزار تن برنج از سطح شالیزارهای دورود برداشت می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود گفت: پیش بینی می شود در سال جاری حدود هشت هزار تن برنج سفید از سطح شالیزارهای دورود برداشت شود.

علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان دورود، اظهار داشت: این میزان برنج در ارقام طارم محلی، هاشمی، سالاری و دم سیاه برداشت خواهد شد.

وی با بیان اینکه کار برداشت برنج از نیمه دوم شهریور ماه آغاز شده است، یادآور شد: در سال زراعی جاری با توجه به کمبود بارندگیها و کاهش نزولات آسمانی میزان سطح زیر کشت برنج در شهرستان دورود حدود 20 درصد کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود با اشاره به زیر کشت رفتن دو هزار و 600 هکتار از اراضی این شهرستان برای محصول برنج ، افزود: همچنین پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت برنج 44/11 تن شلتوک جمع آوری شود.

هاشمی با اشاره به کیفیت برنج دورود، عنوان کرد: در حال حاضر حدود 60 درصد سطح زیرکشت برنج لرستان مربوط به این شهرستان است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به گرمای مناسب و طول دوره گرما کیفیت برنجهای تولیدی در حد عالی بوده و از لحاظ عملکرد در واحد سطح نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود همچنین از خدمات ارائه شده به شالیکاران این شهرستان نام برد و بیان داشت: در سال جاری توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حدود 10 هزار کیسه انواع کودهای شیمیایی و ریزمغذی بین کشاورزان توزیع شده است.

این مسئول تصریح کرد: هم اکنون در شهرستان دورود 12 واحد شالیکوبی فعال است که کار تبدیل برنج را انجام می دهند .

کد مطلب 757554

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