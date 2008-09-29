66 واحد آموزشی نوساز در استان تهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری، سید علی یزدیخواه پیش از ظهر امروز در اولین گردهمایی روسای آموزش و پرورش مناطق 27 گانه شهرستانهای استان تهران در شهر ری اظهار داشت: مابقی واحدهای نوسازی شده طی چند هفته آینده به بهره برداری می رسد.

وی افزود: امسال 45 هزار کلاس درس در سراسر مناطق آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران وجود دارد همچنین 150 واحد آموزشی نوساز به بهره برداری می رسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: امسال از میان 45 هزار کلاس درسی که در سراسر شهرستانهای استان تهران آغاز به کار کردند، تنها شش کلاس درس معلم نداشته اند.

یزدیخواه بیان داشت: این امر نشان دهنده آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه است که ناشی ازتلاشهای مدیران مناطق است.

در این مراسم که با هدف بررسی کیفیت راه اندازی مدارس شهرستانهای استان تهران، ارزیابی وضعیت نیروها و رفع نقایص احتمالی برگزار شد، روسای آموزش و پرورش مناطق 27 گانه، گزارش کاری از وضعیت و نحوه آغاز به کار مدارس را ارائه کردند.