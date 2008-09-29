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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

اهدای بیش از 2 میلیون جلد کتاب به استانها به ارزش 73 میلیارد

اهدای بیش از 2 میلیون جلد کتاب به استانها به ارزش 73 میلیارد

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حمایت از فعالیت استانها و با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و در راستای عملیاتی شدن اهداف قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دو میلیون و پانصد هزار جلد کتاب به مبلغ 73 میلیارد و 700 میلیون ریال به استانهای کشور اهدا می کند.

به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی، این حمایتها در راستای اجرای برنامه های مختلف فرهنگی به ویژه توسعه نهضت کتابخوانی و طی یک تفاهمنامه بین این معاونت و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها صورت می گیرد.

بنابراین گزارش ارزش ریالی کتابهای اهدا شده به هر استان به ترتیب استان آذربایجان شرقی 2 میلیارد و 200 میلیون ریال، استان آذربایجان غربی 2 میلیارد و 300 میلیون ریال، استان اردبیل یک میلیارد و 400 میلیون ریال، استان اصفهان 5 میلیارد و 400 میلیون ریال، استان ایلام یک میلیارد و 400 میلیون ریال، استان بوشهر یک میلیارد و 400 میلیون ریال، استان تهران 5 میلیارد و 400 میلیون ریال، استان چهارمحال و بختیاری 2 میلیارد و 300 میلیون ریال، استان خراسان جنوبی 2 میلیارد ریال، استان خراسان رضوی 4 میلیارد و 700 میلیون ریال، استان خراسان شمالی یک میلیارد و 500 میلیون ریال، استان خوزستان یک میلیارد و 900 میلیون ریال، استان زنجان یک میلیارد و 600 میلیون ریال، استان سمنان یک میلیارد و 400 میلیون ریال، استان سیستان و بلوچستان یک میلیارد و 500 میلیون ریال، استان فارس 2 میلیارد ریال، استان قزوین یک میلیارد و 700 میلیون ریال، استان قم 4 میلیارد و 300 میلیون ریال، استان کردستان 3 میلیارد و یکصد میلیون ریال، استان کرمان یک میلیارد و 900 میلیون ریال، استان کرمانشاه یک میلیارد و 900 میلیون ریال، استان کهکیلویه و بویر احمد 3 میلیارد و 200 میلیون ریال، استان گلستان 2 میلیارد و 300 میلیون ریال، استان گیلان 2 میلیارد و یکصد میلیون ریال، استان لرستان یک میلیارد و 900 میلیون ریال، استان مازندران 3 میلیارد ریال، استان مرکزی 2 میلیارد و 800 میلیون ریال، استان هرمزگان 2 میلیارد و 400 میلیون ریال، استان همدان 2 میلیارد و 300 میلیون ریال، استان یزد دو میلیارد و 300 میلیون ریال می باشد.

 بیش از 50 درصد این کتابها هم اکنون در میان استانها توزیع شده و مابقی نیز در حال توزیع است.

کد مطلب 757581

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