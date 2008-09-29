حسین خسروجردی با اعلام این خبر به خبرنگارمهر گفت: به همراه سینا بهمنش طرح انیمیشنی این مزار آماده شده و اکنون مجری طرح مشغول اجرایی کردن آن است. در روزهای آینده مجری طرح برای بررسی نقشه و خاک گتوند به این شهر سفر می‌کند تا با مطالعه این مکان قرارداد نهایی ساخت آن منعقد شود.

وی در ادامه افزود: بخشی دیگر از کار مزار زنده‌یاد امین‌پور مانند پوسته خارجی آن در حال تکمیل است و با مطالعه اشعار قیصر می‌خواهیم سیاه‌مشق‌هایی با فلز و آب طلا روی دو گنبد مزار نصب کنیم. سنگ مزار نیز به صورت مینی‌مالیستی و فقط با نام و امضای قیصر کار خواهد شد.

خسروجردی در ادامه با ابراز تاسف از روند کند ساخت این مقبره گفت: همه اعضای خانواده، مسئولان و دوستان قیصر در تلاشند تا هر چه سریعتر کارها انجام شود. اما متاسفانه به خاطر اینکه بعد از انقلاب تجربه ساخت مقبره نداشتیم و معماران درگیر با این موضوع نبودند، مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم هر چه سریعتر برطرف شود.

این هنرمند تجسمی ادامه داد: تصویر طراحی شده به صورت شماتیک زیبایی بصری دارد. اما برای اتودهای اجرایی گاهی با مشکل روبرو می‌شود و این موضوع باعث کندی ساخت مقبره شده است. اما مجری طرح قول داده حداقل تا سالگرد زنده‌یاد قیصر امین‌پور فونداسیون مزار آماده شود و کلنگ ساخت مزار به زمین بخورد.

زنده‌یاد دکتر قیصر امین‏پور شاعر دفاع مقدس و سراینده "تنفس صبح"، "در کوچه آفتاب"، "گل‏ها همه آفتابگردانند"، "دستور زبان عشق" و... هفتم آبان‌ماه سال 86 بر اثر ایست قلبی در بیمارستان دی تهران درگذشت.