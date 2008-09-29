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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

خسروجردی به مهر خبر داد:

آغاز ساخت مقبره زنده‌یاد قیصر امین‌پور یکماه دیگر

آغاز ساخت مقبره زنده‌یاد قیصر امین‌پور یکماه دیگر

طراح مقبره مزار زنده‌یاد قیصر امین‌پور از برگزاری مراسم کلنگ‌زنی ساخت این مقبره در سالگرد درگذشت آن مرحوم خبر داد.

حسین خسروجردی با اعلام این خبر به خبرنگارمهر گفت: به همراه سینا بهمنش طرح انیمیشنی این مزار آماده شده و اکنون مجری طرح مشغول اجرایی کردن آن است. در روزهای آینده مجری طرح برای بررسی نقشه و خاک گتوند به این شهر سفر می‌کند تا با مطالعه این مکان قرارداد نهایی ساخت آن منعقد شود.

وی در ادامه افزود: بخشی دیگر از کار مزار زنده‌یاد امین‌پور مانند پوسته خارجی آن در حال تکمیل است و با مطالعه اشعار قیصر می‌خواهیم سیاه‌مشق‌هایی با فلز و آب طلا روی دو گنبد مزار نصب کنیم. سنگ مزار نیز به صورت مینی‌مالیستی و فقط با نام و امضای قیصر کار خواهد شد.

خسروجردی در ادامه با ابراز تاسف از روند کند ساخت این مقبره گفت: همه اعضای خانواده، مسئولان و دوستان قیصر در تلاشند تا هر چه سریعتر کارها انجام شود. اما متاسفانه به خاطر اینکه بعد از انقلاب تجربه ساخت مقبره نداشتیم و معماران درگیر با این موضوع نبودند، مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم هر چه سریعتر برطرف شود.

این هنرمند تجسمی ادامه داد: تصویر طراحی شده به صورت شماتیک زیبایی بصری دارد. اما برای اتودهای اجرایی گاهی با مشکل روبرو می‌شود و این موضوع باعث کندی ساخت مقبره شده است. اما مجری طرح قول داده حداقل تا سالگرد زنده‌یاد قیصر امین‌پور فونداسیون مزار آماده شود و کلنگ ساخت مزار به زمین بخورد.

زنده‌یاد دکتر قیصر امین‏پور شاعر دفاع مقدس و سراینده "تنفس صبح"، "در کوچه آفتاب"، "گل‏ها همه آفتابگردانند"، "دستور زبان عشق" و... هفتم آبان‌ماه سال 86 بر اثر ایست قلبی در بیمارستان دی تهران درگذشت.

کد مطلب 757588

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