منطقه 4 به شبکه جهانی جامعه ایمن می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراولین جلسه کارگروه راهبری شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران که با حضور دکتر رفیعی فر عضو شورای سیاستگذاری جامعه ایمن، در محل پایگاه ویژه ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 4 برگزار شد، شرایط منطقه 4 برای پیوستن به شبکه جامعه جهانی جامعه ایمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر نظام دوست دبیر و سخنگوی کمیته راهبردی جامعه ایمن منطقه در حاشیه این نشست گفت: در راستای پیوستن کلانشهر تهران به شبکه جهانی جامعه ایمن، منطقه 4 به عنوان اولین و در واقع سریع ترین و پرجمعیت ترین منطقه در بین مناطق 22 گانه ، پایلوت کلان شهر تهران قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه کارگروه راهبری مقرر شد، حداکثر ظرف سه هفته آتی ( زمان برگزاری دومین جلسه کارگروه در منطقه ) نسبت به تشکیل کمیته راهبری جامعه ایمن منطقه و همچنین کارگروههای تخصصی با حضور موثر نهادهای مردمی و مسئولین محلی اقدام گردد.

دبیر و سخنگوی کمیته راهبری جامعه ایمن منطقه به اطلاع رسانی گسترده و معرفی شرکت کنندگان نخستین همایش جامعه ایمن اشاره کرد و افزود: در این راستا اطلاع رسانی لازم از برگزاری این همایش که طی روزهای 17 و 18 مهرماه در محل مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد برگزار می گردد انجام خواهد شد.

گفتنی است، این اقدام بنا بر تدابیر دکتر قالیباف شهردار تهران مبنی بر پیوستن اولین کلانشهر در دنیا به شبکه جامعه جهانی جامعه ایمن انجام پذیرفته است.