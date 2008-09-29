روحیه پرسشگری و نقادی علمی با تقویت ایمان و آرمان خواهی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در آئین آغاز سال تحصیلی 88-87 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور تصریح کرد: تاکید اسلام بر علم و علم اندوزی به قدری زیاد است که علی رغم درجه بالای شهادت در راه خدا برای یک انسان مسلمان ، قلم علما افضل از خون شهدا در اسلام قرار داده شده است .

وی با بیان اینکه در صد ساله اخیر به ویژه در دوران پهلوی علم بی ارزش و به سمت تقلید به جای تولید و ابتکار و خلاقیت پیش رفت، یادآور شد : در دوران گذشته ادب و خضوع علمی به تدریج جای خود را به تسلیم و انقیاد و مرعوب شدن و خودباختگی داد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم به رهبری فردی عالم و بزرگواری از سلاله علما و اهل بیت و با اتکال به قدرت لایزال الهی ، نظام طاغوت و شاهنشاهی را برچیده اند ، تاکید کرد : مردم با بروز و ظهور استعدادهای خلاق و نوآور خود در همه ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و علمی، بت و تابوی غرب را درهم شکستند و روحیه خودباختگی را به خودباوری تبدیل کردند .

داوودی افزود : با هر تلاش و با هر اختراع ، اکتشاف ، نوآوری یا دستیابی به مدارج بالاتر علمی ، امیدی تازه و انگیزه ای نو در اذهان و وجدان های بیدار نوجوانان ، جوانان ، اساتید و دانشمندان خود ایجاد می کنیم و خودباوری را گسترش داده و عمق می بخشیم.

وی گفت: وقایع مختلف سیاسی و اقتصادی در دهه های اخیر و به ویژه وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و سرعت شتابنده و تصاعدی فن آوری های اطلاعات و اطلاع رسانی ، روندی شتابان به رشد آگاهی ها و هشیاری های مردم دنیا بخشیده است و سوالات متعددی را برای افکار آزاده دنیا پیش آورده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای شکل دهی به تعاملات میان ملت ها و دولت های جهان، نقش تفکر و اندیشه روز به روز نمایان تر و بارزتر شده است، اظهار داشت: بار مسوولیت در پاسخگویی و بیان و تبیین درست، بیش از پیش بر دوش ملت ایران ، به ویژه فرهیختگان آن است و علم و تفکر و اندیشه درست به عنوان محصول با ارزش دانشگاه های ما و توشه با ارزش این راه و این مسوولیت است.

داوودی با بیان اینکه روحیه پرسشگری، جسارت و جرأت علمی و نقادی زیر سایه تقویت ایمان و آرمان خواهی محقق می شود، خاطر نشان کرد: انسان عالم و فرهیخته ای که مزین به ایمان و عواطف صحیح و معرفت آگاهانه شده باشد نه تنها با دستیابی به تولیدات جدید علمی منشأ جهش های علمی در کشور خواهد شد، بلکه خود به عنوان یک عالم آگاه، نتایج یافته های علمی را نیز در جهت خدمت به مردم و رفاه حال آنها ، مهرورزی و پیشرفت و توسعه مردم به کار خواهد گرفت و منشأ سعادت برای مردم خواهد شد.

وی با بیان اینکه بحران های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی گریبانگیر سلطه گران و حاکمان دنیا شده است، گفت: بن بست لیبرالیسم و بن بست برای دستیابی به اهداف و آرمان های جامعه رفاه برای اقتصاد غرب اتفاق افتاده است و فقدان نظام های اخلاقی ، دینی و معنوی در مناسبات میان دولت ها ونظام ها در مدیریت دنیا استشمام می شود.

دکتر داوودی اضافه کرد: نه تنها نظامات مدیریت جهان توسط سلطه گران بلکه نظامات مدیریت داخل سلطه گران در کشورهای خودشان از هم پاشیده و در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مانند دری درخشان ابراز وجود و نور افشانی می کند، گفت: ایران با ادعای پاسخگویی وارد صحنه جهان شده است و به حق چشمان و تحسین همگان را متوجه خود کرده است.



وی با بیان اینکه ایران با موقعیتی استراتژیک و حساس در منطقه خاورمیانه واقع شده است که هم کلید انرژی و هم خمیر مایه کلیه تفکرهای واقعی و ماندگار در این منطقه حساس است، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای اداره دنیا برمبنای عدالت و صلح دارای طرح و نقشه است.

دکتر داوودی اضافه کرد: ایران کشوری شجاع است که دستور العمل های غرب را نپذیرفته و باشجاعت تابوهایی مثل هولوکاست ، انحصار هسته ای ، حق وتو و نظام مدیریت صهیونیست ها بر مناسبات سیاسی و اقتصادی و مالی و حقوقی را مورد سوال جدی قرار داده است.

وی خطاب به دانشجویان ، اساتید و دانشگاهیان گفت: شما در چنین موقعیت حساسی، نقش سرنوشت ساز تولید علم و تعلیم و تربیت انسان عالم اگاه و متعهد را برعهده دارید.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران آرمانی قوی مثل چشم انداز را دارد که کشور را در رده اول علمی و اقتصادی منطقه هدف گذاری کرده است، اظهار داشت: ما نوید پیشرفت و عدالت را برای دهه بعدی داریم که ابتکارات، راه های میانبر، هنرمندی ها و نبوغ ها را بیش از پیش ضروری می سازد.

داوودی همچنین خطاب به دانشگاهیان گفت: در مقطع طراحی برنامه پنجم هستیم که باید جهت دهی های لازم را در علوم ایجاد کنید. همچنین در مقطع خطیر اصلاحات اقتصادی وسیع و ساختاری مثل اجرای اصل 44 و طرح تحول اقتصادی هستیم که می تواند دگرگونی ها و تحولاتی ژرف در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و تولید وکارائی و بهره وری کشور ایجاد کند.

معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود گفت: تولید علم، ارتباط علم و صنعت، کاربردی و پاسخگو کردن علم، تجاری و تقاضا محور کردن علم، تبدیل علم به ثروت، ایجاد ارزش افزوده بالاتر در بهره گیری از علم و... از بدیهی ترین انتظاراتی است که پیش روی همه ما به ویژه فرهیختگان قرار دارد.