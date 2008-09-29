پرداخت بالاترین رقم خسارت بیمه در ۱۰ سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر ، جواد سهامیان مقدم امروز در نشستی با خبرنگاران به تشریح برنامه های شرکت بیمه ایران پرداخت و گفت: پس ازدستور ۱۰ ماده رئیس جمهور برای تحول صنعت بیمه ، این شرکت در بخش تئوری سازی و مدل سازی تحول و همچنین در بخش عمل اقداماتی را انجام داد.

مدیر عامل بیمه ایران افزود: شرکتهای بیمه در بخش تئوری به گروه های مختلف تقسیم بندی شدند و با مبادی ذیربط و مخاطبین صنعت بیمه جلساتی برای ارزیابی چالش های این صنعت برگزار نمودند و راهکارهایی برای رفع نیازهای این صنعت احصا شد و در نهایت در تمام زمینه ها به منظور رفع مشکلات و چالش ها اقداماتی انجام شد.

وی با اشاره به اولین بند دستور ۱۰ ماده ای رئیس جمهوری برای تحول صنعت بیمه مبنی بر رقابت بیمه ای براساس مشتری مداری و ارائه خدمات سریع و ارزان گفت: در راستای این اصل باید رقابت صحیح برای من مشتری مداری میان شرکتهای بیمه برقراری باشد.

به گفته وی طرح بیمه خدمات فروش الکترونیکی که سال گذشته توسط این شرکت آغاز شد درهمین راستا بود.

سهامیان مقدم همچنین از اجرایی شدن طی پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث در محل تصادف در ۲۲ منطقه تهران به صورت سیار خبر داد و تصریح کرد: در این طرح حادثه دیدگان با تماس با ۱۱۰ و یا تلفن ۲- ۶۶۷۲۹۸۱۹ تماس برقرار کرده و بلافاصله کارشناسان مالی به ایران و پلیس در محل حاضر می شوند.

وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح زیر ساختهای مخابراتی آماده شده و پس از ارزیابی در ظرف ۲۰ دقیقه چک خسارت دیده پرداخت می شود.

مدیرعامل بیمه ایران گفت: این طرح به صورت ملی و سراسری درتمام کشور در حال اجرا و برنامه ریزی است و تمام این اقدامات در راستای اجرای عملی دستور رئیس جمهوری است.

وی به یکی دیگر از بندهای فرمان ۱۰ ماده ای رئیس جمهوری مبنی بر توسعه بیمه عمر خبر داد و گفت: چند طرح بیمه عمر در همین راستا در عید فطر اجرایی می شود که بیمه نوزادان، کودکان و نوجوانان از جمله آنها است.

سهامیان مقدم از اجرایی شدن طرح بیمه جامع زندگی با عنوان یکی دیگر از این طرحها خبر داد و تصریح کرد: در راستای توسعه و ضریب نفوذ بیمه نیز به عنوان یکی دیگر از بندهای فرمان رئیس جمهوری قشر عظیمی از جامعه یعنی روستاییان که ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند و تحت هیچگونه پوشش بیمه ای نبودند، بیمه شدند.

وی از انعقاد قرارداد با اصناف کشور برای پوشش بیمه ای شغل های مختلف خبر داد و اظهار داشت: همچنین اتباع خارجی که به ایران می آیند نیز تا مبلغ ۱۰ هزار یورو تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی بالاترین رقم پرداخت خسارت در صنعت بیمه در ۱۰ سال اخیر را به بیمه گذار کارخانه شیرین عسل به مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال توسط بیمه ایران اعلام و تصریح کرد: همچنین خسارت حادثه در بازار تبریز پرداخت شد وخسارت کشتی های فرا ساحلی نیز ارزیابی شده است.

مدیرعامل بیمه ایران از تحت پوشش قرار گرفتن تمامی نمازگزاران عید سعید فطر به مبلغ ۵۰ میلیون ریال در سراسر کشور خبر داد و گفت: در پی استعفای رئیس فعلی شورای عمومی سندیکای بیمه در جلسه بعدی سندیکا، رئیس جدید انتخاب خواهد شد.

وی از افزایش تولید حق بیمه این شرکت از ۱۳ هزار میلیارد ریال به ۱۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۸۶ و رشد بیش از ۲۰ درصد آن خبر داد و گفت: همچنین ۱۲ هزار میلیارد ریال نیز خسارت پرداخت کرده ایم.

به گفته سهامیان مقدم با وجود تحریمهای بین المللی و عدم همکاری شرکتهای اروپایی با شرکتهای بیمه ایرانی ، بیمه ایران در ارزیابی شرکتهای بیمه فرانکفورت در بین شرکتهای بیمه دنیا، به عنوان برترین شرکت بیمه ای انتخاب شد.

مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت: ضریب نفوذ بیمه در ایران ۳/۱ درصد تولید ناخالص داخلی است ، این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه در دنیا ۵/۷ درصد است، یعنی ضریب نفوذ بیمه در ایران کمتر از ۲۰ درصد معدل جهانی است.

وی از پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال از محل حق بیمه اتومبیل به نیروی انتظامی برای پیشگیری و جلوگیری از تعدد خسارت بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: قانون بیمه شخص ثالث از ۱۹ شهریور ماه امسال لازم الاجرا شده است.

وی تحت پوشش قرارگرفتن کارکنان بیمه گذار، آسیب دیدگان افراد به غیراز راننده ، فوریت پرداخت خسارت در حوادث قهری و فوری و برابری دیه خانم ها با آقایان را از ویژگیهای این قانون بر شمرد.

سهامیان در مورد افزایش نرخ حق بیمه ها نیز اظهار داشت: افزایش نرخ هنوز قطعی نیست ، اما هم اکنون درحال ارزیابی است که پس از آن نتیجه به شورایعالی بمیه خواهد رفت و پس از بررسی در این شورا نتیجه برای وزیر اقتصاد ارسال و سپس برای تصویب تقدیم دولت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون پیش بینی شده که هر گونه افزایش حق بیمه شخص ثالث باید با تصویب دولت باشد.