به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی دیشب در مراسم افطار با حضور جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، و در تشریح نگاه خود به اشکالاتی که توسط حاضران درباره اوضاع فعلی کشور مطرح شد، گفت: مشکلاتی که در جلسه بیان شد عمدتاً مربوط به آن است که در سال‌های اخیر در تصمیمات از کارشناسان استفاده نمی‌شود و به‌همین دلیل در این سه سال متاسفانه شاهد بی‌ثباتی در تصمیمات و مدیریت بودیم و این بی‌ثباتی است که بسیاری از پایه‌ها را متزلزل می‌کند، ‌پایه اعتماد را، پایه رابطه خوب ملت و دولت را، پایه نحوه نگاه به آینده و امید به آینده را متزلزل می‌کند.

روحانی افزود: ثبات در صورتی امکانپذیراست که کار و تصمیم دولتمردان، بر مبنای یک کار پخته و کارشناسی شده باشد والا اگر بدون کارشناسی باشد، یک تصمیم امروز به نظردرست می‌آید و بعد از چند‌ روز در مقام عمل روشن‌ می‌شود که اشتباه بوده‌ است و لذا یا تصمیم عوض می‌شود ویا مدیران.

رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: ما در این چند سال دچار یک بی ثباتی عجیب و غریبی شده‌ایم. شما ببینید در مسائلی بسیار ساده مانند تغییرساعت رسمی کشورهم، بحث وجود داشت. در حالی که مساله بسیار ساده‌ای بود و در کشورهای دنیا سال‌ها تجربه شده‌ بود، در کشورما هم سالها تجربه شده بود و برای یک چنین مساله ساده‌ای هم، آخرمجلس شورای اسلامی وارد عمل شد.

وی ادامه داد: یا مساله ساده‌ای مثل اینکه آیا حجم پول موجب تورم می‌شود یا نمی‌شود، که از مسائل ابتدائی علم اقتصاد است حتی درباره این مساله ساده هم ماه‌ها بین مقامات ارشد دولت بحث بود.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برخی دولتمردان فکر می‌کردند تورم یک مقوله است و نقدینگی هم مقوله دیگر که هیچ ارتباطی بین آنها نیست، گفت:انسان اصلا دچار حیرت می‌شود که در این مسائل ساده و کاملاً روشن این همه بحث شود.

وی آنگاه به تغییرات مکرر مدیران در دولت نهم اشاره کرد و خاطر نشان کرد: در زمینه تغییرات مدیریتی، کمتر در دولتی دیده‌ایم که یک وزارتخانه‌ای در طول دوسه سال به این اندازه دچار تغییر شود و یا حتی معاون حساس یک وزارتخانه، چندین باردچارتغییر شود. آن هم یک معاونی که اتفاقا مسئولیت انتخابات و برگزاری آن به‌عهده اوست.

روحانی افزود: وقتی که مردم به این نتیجه برسند که تصمیمات دارای ثبات نیست، ‌تصمیمات بر پایه کارشناسی نیست، اعتمادها از بین می‌رود دراین شرایط چگونه سرمایه‌گذاری انجام شود؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که به مساله فرار مغزها ومهاجرت متخصصان از کشور اشاره کرده‌بود گفت: آن کسی که می‌خواهد در این کشور تلاش کند باید اعتماد، اطمینان و امید کافی به آینده داشته باشد. به محض اینکه آینده مبهم و تاریک می‌شود تردیدها غالب می‌شود و تصمیمات اساسی امکان‌پذیر نیست.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزتهران اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از نیروهای با تجربه و پخته در دستگاه‌های دولتی کنار گذاشته شدند و افرادی بی‌تجربه یا کم‌تجربه جای ‌آن‌ها را گرفتند که این بزرگترین ظلم و بی‌عدالتی به کشور بود.

وی ادامه داد: نیروهای متخصص و با تجربه جزو سرمایه‌های ملی کشور هستند و لذا علی‌رغم آنکه شرایط مناسبی از لحاظ درآمد نفت و هماهنگی بین سه‌قوه وجود داشت، نتوانستیم رضامندی مردم را جلب کنیم.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی با بیان اینکه حتی در کشور، گروه‌های با سابقه و تخصصی را هم کنار گذاشتند و سال گذشته شوراهای عالی را منحل کردند، یادآور شد: مثلا فرض کنید شورای عالی آموزش و پرورش که ده‌ها سال است، فعال است. ‌شورای پول و اعتبار که بسیار مهم است چون پول، متعلق به مردم است. این پولی که در اختیار بانک‌ها است بیش از 90 درصد آن متعلق به مردم است وحداکثر 10 درصد آن متعلق به دولت است نسبت به 10 درصدی که متعلق به اوست تصمیم بگیرد، اما نسبت به 90 درصدی که متعلق به مردم است حق ندارد تصمیم گیری کند. به همین دلیل این شورا بوجود آمد. به همین دلیل گفته‌اند در این شورا باید دادستان کل کشور هم باشد. تا دادستان کل کشور از حقوق مردم دفاع ‌کند. به‌همین دلیل به نمایندگان مجلس گفته‌اند که نظارت داشته باشند.

روحانی ادامه داد: در میان این 28 شورای منحل شده از طرف دولت حداقل 18 شورا قانون تاسیس دارد و بنابراین دولت حق انحلال آن‌ها را نداشته. خوشبختانه مجلس هفتم به موقع وارد عمل شد و نمایندگان محترم با طرح دو فوریت خواستند جلوی این کار را بگیرند که متاسفانه گرفتار پیچ و خم ایرادات شورای محترم نگهبان شدند و مدتی به طول انجامید تا دیروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تائید قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: به هر حال این بی‌ٍثباتی‌ها که ما می‌بینیم وجود دارد، البته فقط در بخش اقتصاد نیست، تنها دربخش مدیریت نیست حتی این بی‌ثباتی در بخش سیاست خارجی هم به چشم می‌خورد.

رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش درباره عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی گفت: با آمدن دولت نهم اساس این بود که دولت براساس شعارهایش می‌خواهد از این پس تهاجمی عمل کند، گفته شد که در 16 سال گذشته منفعلانه عمل کرده اند، اتو کشیده عمل کرده‌اند، اما این دولت می‌خواهد تهاجمی و محکم و قاطع به قدرت‌های دنیا بگوید که کاره‌ای نیستند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این‌که اگر انسان، لحنش یک لحن تند باشد، اشکالی ندارد، این سوال را مطرح کرد که اما آیا این کافی است؟ ‌آیا یک سیاست تهاجمی و عزت‌آفرین به این است که ما در برهه‌ای خیلی تند سخن بگوییم و در برهه بعد بیش از حد نرم ، گاهی افراط و گاهی تفریط؟ این‌گونه فراز و نشیب نمی‌تواند یک سیاست خارجی با ثبات را بوجود آورد.

روحانی تصریح کرد: اتفاقاً اگر کارشناسی نشود سیاست تهاجمی تبدیل می‌شود به سیاست تباعدی و ما را از اهدافمان دور می‌کند. وقتی کارشناسی نیست، سیاست ابتکاری می‌شود انفعالی و کنار گذاشته می‌شود.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران تاکید کرد: باید بدانیم در سیاست خارجی به دنبال چه چیزی هستیم آیا می خواهیم هدف گرایانه عمل کنیم یا عوام‌گرایانه؟

وی با بیان این‌که اصل این است که در سیاست خارجی به هدف برسیم، اظهارداشت: یک وقتی وزیر خارجه یکی از کشورهای اروپایی سفرایش را جمع کرده بود و به آنها اعلام کرده بود که چنانچه عملکرد آنها باعث نشود که حجم مبادلات بازرگانی از مقدار مشخصی بیشتر شود، سفارتخانه در کشور مربوطه را تعطیل خواهد کرد. حال آن کشور سیاستش یک سیاست اقتصادی بود. ما هم باید در سیاست خارجی اهدافی را مشخص کنیم. هدف ما چیست؟ آیا هدف ما این است که فقط خیلی تند سخن بگوییم و در مقابل آنها هم دیگران نسبت به ما تندتر حرف بزنند؟

روحانی تصریح کرد: سیاست خارجی عرصه مبادله سخنان تند نیست. شعارهای تند که ما را به جایی نمی‌رساند، چه نتیجه‌ای عاید ما می‌شود؟

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک خاطرنشان کرد: شما وقتی می‌توانید بگویید تهاجمی عمل کردیم که کاری کرده‌ باشید، که در مجامع بین‌المللی، ‌حقانیت مان را به اثبات برسانید اگر این اتفاق رخ داده باشد، قابل قبول است.

وی افزود: اگردر فلان مساله مربوط به امنیت ملی یا منافع ملی کاری کرده‌ باشید که ، طرف مقابل سر فرود آورده و اعلام کرده باشد که حق با شماست. اگر چنین چیزی شده باشد یا بشود بسیار خوب است. زمانی ممکن است گفته شود که ما در سطح جهانی کاری کرده‌ایم که روابط تجاری ما روان شده است مثلا اگر بازکردن ال. سی یا پوشش بیمه برای ایران چند ماه طول می‌کشید، اما الان این کار 10 روزه انجام می‌شود، این خوب است،‌ برای اینکه حداقل به یک هدف عینی دست یافته‌ایم، ولی آیا به هیچ‌کدام از آن‌ها رسیده‌ایم؟

به گزارش مهر روحانی ادامه داد: حتی ممکن است زمانی هدف‌گذاری ما در سیاست خارجی این باشد که مثلا ریسک ما در زمینه مبادلات اقتصادی پایین بیاید، این باعث می شود که ما اجناس را با قیمت ارزان‌تری وارد کنیم، بیمه جهانی با نرخ کمتری برای کالای ما اقدام کند و جنس ارزان‌تر وارد کشور شود. این هم خوب است ولی آیا شده‌است؟

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: وقتی است که ما نتیجه مشهودی از عملکرد و مواضعمان در عرصه سیاست خارجی نمی‌بینیم، بلکه همواره گفته می شود که ما در حال تهاجم هستیم، باید پرسید بالاخره نتیجه این تهاجم چه بوده است؟ چه کاری کرده‌ایم؟ مخصوصا اگر اثر این گونه سخنان تند، منفی هم باشد وتضییقاتی برای کشورمان ایجاد شده باشد.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم که در بحث امریکا هم که در این جلسه مطرح شد و یکی از مسائل مهم سیاست خارجی ما است. بیش از سایر مسائل نیاز به دقت، مطالعه و هم‌فکری است و اگر بخواهیم کاری انجام دهیم باید بسیار حساب شده باشد که بتوانیم منافع‌مان را تضمین کنیم و قاعدتا باید یک هماهنگی بین کلیت نظام در این باره وجود داشته باشد، نمی‌شود که تنها یک فرد بتواند در این زمینه تصمیم بگیرد، کما اینکه درباره طرح تحول اقتصادی هم، همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند باید جمع نظام به یک چنین تصمیمی برسد،‌ نه اینکه دولت به تنهایی، بتواند این کار را به سرانجام برساند.

روحانی تصریح کرد: بنابراین معتقدم که اگر واقعا نحوه عمل ما به گونه‌ای باشد، که یک اعتماد کافی بین مردم و دولت بین نخبگان و دولت، ‌بین تحصیلکردگان و صاحبنظران و دولت، افکار عمومی و دولت، درباره همه مسائل به وجود آید بهتر به نتایج و اهداف مورد نظر می‌رسیم و این کار بدون کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

در ابتدای این دیدار تعدادی از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود از مسائل مختلف کشور پرداختند.