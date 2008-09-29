جاسبی عید فطر را به رؤسای دانشگاههای کشورهای اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در این پیام با تقدیم صمیمانه ترین شادباش ها به مناسبت عید سعید فطر و آرزوی بهره مندی از فیوضات ماه ضیافت و رحمت الهی برای روسای دانشگاههای کشورهای اسلامی، دانشگاهیان و فرهیختگان، بهروزی و پیشرفت روزافزون مسئلت کرد.

در پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از عید سعید فطر به عنوان عید شرافت، کرامت و فضیلت، جشن بازگشت به فطرت پاک الهی، دستیابی به صفای باطن حقیقی و نزدیکی به مقام قرب باریتعالی یاد شده است.

در پیام رئیس اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام آمده است: اندیشمندان و دانشگاهیان جهان اسلام در پرتو اتحاد، همبستگی و همدلی و عمل به تعالیم عالیه اسلامی می توانند در رفع مشکلات و گرفتاریهای جوامع اسلامی گام بردارند و در جهت پیشرفت و ترقی و ایجاد صلح و ثبات نقش راهبردی و موثرتری ایفا کنند.

جاسبی در خاتمه این پیام بر تعمیق و گسترش روابط علمی و پژوهشی و ارتقای همکاری های دانشگاهی کشورهای اسلامی تاکید کرد.