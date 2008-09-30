تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه نهم مهرماه سال 1387هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم رمضان سال 1429 هجری قمری و برابر است با سی ام سپتامبر سال 2008 میلادی.

- تیم فوتبال جوانان کشورمان پس از کسب عنوان قهرمانی تورنمنت 6 جانبه ویتنام بامداد امروز وارد تهران می شود.

- روز دوم از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

گروه E:

* آلبورگ دانمارک - منچستریونایتد انگلستان

* ویارئال اسپانیا - سلتیک اسکاتلند

گروه F:

* فیورنتینا ایتالیا - استوا بخارست رومانی

* بایرن مونیخ آلمان - المپیک لیون فرانسه

گروه G:

* آرسنال انگلستان - پورتو پرتغال

* فنرباغچه ترکیه - دینامو کی یف اوکراین

گروه H:

* زنیت روسیه - رئال مادرید اسپانیا

* باته بوریسوف بلاروس - یوونتوس ایتالیا

- ششمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی امروز با برگزاری چهار بازی زیر از گروه‌های دوگانه A و B در شهرهای برازیلیا و ریودوژانیرو برزیل آغاز خواهد شد:

گروه A

* برزیل - ژاپن

* کوبا - جزایر سلیمان

گروه B

* ایتالیا - تایلند

* پاراگوئه - آمریکا

دور برگشت رقابت های جام یوفا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

- سنت پاتریک ایسلند - هرتابرلین آلمان

- زسکا مسکو روسیه -اسلاون کرواسی