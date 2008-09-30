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۹ مهر ۱۳۸۷، ۹:۲۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و آغاز ششمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه نهم مهرماه سال 1387هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم رمضان سال 1429 هجری قمری و برابر است با سی ام سپتامبر سال 2008 میلادی.

- تیم فوتبال جوانان کشورمان پس از کسب عنوان قهرمانی تورنمنت 6 جانبه ویتنام بامداد امروز وارد تهران می شود.

- روز دوم از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروه E:
* آلبورگ دانمارک - منچستریونایتد انگلستان
* ویارئال اسپانیا - سلتیک اسکاتلند
گروه F:
* فیورنتینا ایتالیا - استوا بخارست رومانی
* بایرن مونیخ آلمان - المپیک لیون فرانسه
گروه G:
* آرسنال انگلستان - پورتو پرتغال
* فنرباغچه ترکیه - دینامو کی یف اوکراین
گروه H:
* زنیت روسیه - رئال مادرید اسپانیا
* باته بوریسوف بلاروس - یوونتوس ایتالیا

- ششمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی امروز با برگزاری چهار بازی زیر از گروه‌های دوگانه A و B در شهرهای برازیلیا و ریودوژانیرو برزیل آغاز خواهد شد:
گروه A
* برزیل - ژاپن
* کوبا - جزایر سلیمان
گروه B
* ایتالیا - تایلند
* پاراگوئه - آمریکا 

دور برگشت رقابت های جام یوفا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
- سنت پاتریک ایسلند - هرتابرلین آلمان
- زسکا مسکو روسیه  -اسلاون کرواسی

کد مطلب 757647

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