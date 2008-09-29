آسو خواهان تمدید حضور نظامیان ژاپن در اقیانوس هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، با وجود مخالفت مردمی تارو آسو، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد: توکیو ناچار از همکاری با آمریکا در جنگ با تروریسم در افغانستان بوده و لازم است ماموریت نظامیان ژاپنی در اقیانوس هند ادامه یابد.

امروز همچنین دولت ژاپن طرحی را برای تمدید ماموریت نظامیان این کشور در اقیانوس هند تا ژانویه 2010 به مجلس این کشور ارائه کرد که باوجود مخالفت اکثریت نمایندگان این کشور با این طرح، احتمال تصویب آن ضعیف است.

گفتنی است احزاب مخالف دولت ژاپن که هم اکنون کنترل مجلس سنای ژاپن را در اختیار دارند، از تمدید ماموریت سوخت رسانی نیروهای ژاپنی در اقیانوس هند حمایت نمی کنند .