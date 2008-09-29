مراسم بزرگداشت شهید هاشمی نژاد در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این مراسم که ظهر امروز با حضور آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت عظمی آستان قدس رضوی، محمدی زاده استاندار خراسان رضوی، دکتر علوی قائم مقام تولیت عظمی آستان قدس رضوی، جمعی از فضلای حوزه علمیه مشهد، مسئولان استانی، خانواده شهید و عموم زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) برگزار شد، حاضران برای علو درجات آن شهید بزرگوار به قرائت فاتحه پرداخته و در سوگ آن مبارز نستوه اشک ماتم ریختند.

در این مراسم حجت الاسلام سید احمد حسینی خراسانی از اساتید حوزه علمیه قم در سخنانی به تبیین علمی و شخصیتی شهید هاشمی نژاد و نقش موثر ایشان در مبارزات مردم مشهد پرداخت و اظهار داشت: آن شهید بزرگوار دارای صفات برجسته بسیاری همچون شجاعت، زهد، تعهد، علم، جوانمردی و فضل بود، ولی مجموعه صفات ایشان به عرفان ختم می شد.

وی به ذکر روایتی از امام صادق(ع) خطاب به «ابان» پرداخت و گفت: امام صادق(ع) به ابان فرمودند که در میان جمعیت بنشین و برای مردم احکام خدا را بیان کم، من دوست دارم چهره های درخشان و انسان های فرهیخته ای مثل تو در میان شیعیانم شناخته شوند.

حسینی خراسانی افزود: این تشویق و ترغیب امام صادق(ع) قطعا مختص به ابان نبوده و امام عملا مشوق حضور شخصیتهای روحانی و علمی در جامعه برای شناخت جایگاه و منزلت آنان از سوی مردم است. به همین منظور بود که ایشان هم در زمان حیات و هم بعد از فوت علما، آنان را مورد تمجید قرار می دادند.

وی تصریح کرد: سر حضور علما در متن اجتماع، پویایی، شکوفایی، نشاط و سربلندی جامعه اسلامی است، زیرا عالم نقش اول را در هدایت جامعه به عهده دارد و عالمی می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند که مورد تجلیل و تمجید همگان باشد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: شهید جوانمرد، هاشمی نژاد نیز یکی از علمای بزرگ و انقلابی بود که حق عظیمی بر گردن ملت ما مخصوصا خراسانی ها دارد.

وی افزود: رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایشان را جوانمرد و فاضل خواندند و و رهبر معظم انقلاب از ایشان به عنوان برادری ارزشمند یاد کردند و اساتید حوزه علمیه خراسان در وصف ایشان تعابیر زیادی دارند که یکی از آنها انقلابی پر شور و هیجان است و نتیجه همین صفات اوست که هنوز طنین صدای گرم و دلنشین آن شهید در جای جای شهر مقدس و بارگاه منور حضرت رضا(ع) و مسجد گوهرشاد به گوش می رسد.

حسینی خراسانی ضمن اشاره به مراحل زندگی شهید هاشمی نژاد و کسب مدارج علمی گفت: ایشان در مشهد در دامن مردی ربانی تربیت و در قم با علما و عرفای بزرگواری آشنا شد تا در نهایت علاوه بر کسب مدارج بالای علمی، به یک عارف انقلابی تبدیل شود.

حسینی خراسانی تاکید کرد: جوانانی که به دنبال عرفان هستند، بدانند که یکی از نمادهای مثال زدنی عرفان قرآنی، شهید هاشمی نژاد است. زیرا علاوه بر عرفان، شجاعت را چاشنی کار خود کرده و عارفی شجاع بود.

وی افزود: عارفی که انقلابی نباشد، عارف نما و زاهدی که انقلابی نباشد، زاهد نماست.

وی با اشاره به آثار ارزشمند شهید هاشمی نژاد بر حفظ و نشر آثار ایشان تاکید کرد و گفت: کتاب "درسی که حسین (ع) به انسان ها آموخت" و "مناظره دکتر و پیر" شهید هاشمی نژاد هنوز هم برای جامعه علمی آموزنده و موثر است.

در این مراسم تعدادی از قاریان برجسته و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به قرائت قرآن کریم و مرثیه خوانی پرداختند.