حقوق ملت فلسطین هیچ گاه فراموش نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی روز قدس افزود: حمایت گسترده ملتها از مردم مظلوم فلسطین به برکت انقلاب اسلامی ایران و ایده جاودان و ماندگار حضرت امام خمینی (ره) و پشتیبانی همیشگی مقام معظم رهبری هر سال در حال افزایش است و تا پیروزی ملت فلسطین ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: با این حمایتها و حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس ، حقوق ملت فلسطین هیچ گاه فراموش نخواهد شد.

رئیس قوه قضائیه افزود: همانطور که پیروزی انقلاب اسلامی بیداری و آگاهی ملتها را در متن تاریخ معاصر ایجاد کرد، روز قدس نیز حمایت از مظلومیت فلسطین و قدس شریف را در تاریخ معاصر زنده کرد.

هاشمی شاهرودی تاکید کرد: تحولات اساسی و چشمگیری که در منطقه و جهان رخ داده است، نشان از حرکت ملتهای اسلامی به سوی آینده ای روشن و دستیابی به عزت و عظمت در جهان اسلام دارد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: دستیابی به این توفیقات حاصل حرکت ملت بزرگ ایران و تاثیر انقلاب اسلامی است که با رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری پرچمدار مبارزه با ظلم و زورگویی در جهان معاصر شده است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس بر لزوم حفظ ارزشهای دوران دفاع مقدس وانتقال آن به نسل جوان تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه 8 سال دفاع مقدس را الگویی برای تلاش و کوشش همراه با اخلاص و تقوا، عشق به نظام اسلامی و کشور برشمرد و گفت: امروز نیز می توان با نگاه به ایثارگریهای ناب رزمندگان و ملت شریف ایران و جوانان این مرز و بوم در دوران دفاع مقدس برای پیشرفت و آبادانی کشور برنامه ریزی و تلاش کرد.