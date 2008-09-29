اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد حسن بنیانیان همچنین از وی خواسته تا تئاتر ماه با برنامهریزی بتواند فضایی پویا، معنوی، علمی و هنری در خور شأن حوزه هنری ایجاد کند. پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه آبانماه در تهران برگزار میشود.
- همایش دو روزه "فلسفه هنر" با حضور دکتر حسن بلخاری 16 و 17 مهرماه ساعت 30/15 تا 30/19 در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری برگزار میشود. این همایش سهشنبه 16 مهر به "تعریف یا تعریفناپذیری هنر ..." و چهارشنبه 17 مهر به "نسبت میان فلسفه هنر و زیباییشناسی ..." اختصاص دارد.
- فیلم مستند "دلباختگان پنهان" ساخته اکبر ناظمی نامزد دریافت جایزه جشنواره فیلم میامی آمریکا شد. این مستند پاسخی است به تبلیغ منفی رسانهها و سینماهای کانادا و آمریکا از مراسم عزاداری ایرانیان در دهه اول محرم. از دیگر عوامل این مستند میتوان به حمزه اولیازاده فیلمبردار، تارا ناظمی نویسنده متن و آماژید براتن از تهیهکنندگان شبکه CBC کانادا به عنوان گوینده گفتار متن نام برد.
- مجموعه کتاب "روزشمار انقلاب" برای سهولت دسترسی مخاطبان به نرمافزارهای چند رسانهای تبدیل میشود. این نرم افزار بهمنماه 87 در اختیار عموم علاقمندان قرار میگیرد.
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