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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۹

اخبار کوتاه حوزه هنری

اخبار کوتاه حوزه هنری

سعید کشن‌فلاح با حکم رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به دبیری پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد حسن بنیانیان همچنین از وی خواسته تا تئاتر ماه با برنامه‌ریزی بتواند فضایی پویا، معنوی، علمی و هنری در خور شأن حوزه هنری ایجاد کند. پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

- همایش دو روزه "فلسفه هنر" با حضور دکتر حسن بلخاری 16 و 17 مهرماه ساعت 30/15 تا 30/19 در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری برگزار می‌شود. این همایش سه‌شنبه 16 مهر به "تعریف یا تعریف‌ناپذیری هنر ..." و چهارشنبه 17 مهر به "نسبت میان فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی ..." اختصاص دارد.

- فیلم مستند "دلباختگان پنهان" ساخته اکبر ناظمی نامزد دریافت جایزه جشنواره فیلم میامی آمریکا شد. این مستند پاسخی است به تبلیغ منفی رسانه‌ها و سینماهای کانادا و آمریکا از مراسم عزاداری ایرانیان در دهه اول محرم. از دیگر عوامل این مستند می‌توان به حمزه اولیازاده فیلمبردار، تارا ناظمی نویسنده متن و آماژید براتن از تهیه‌کنندگان شبکه CBC کانادا به عنوان گوینده گفتار متن نام برد.

- مجموعه کتاب "روزشمار انقلاب" برای سهولت دسترسی مخاطبان به نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای تبدیل می‌شود. این نرم افزار بهمن‌ماه 87 در اختیار عموم علاقمندان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 757686

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