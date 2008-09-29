به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور نبی دبیر کل فدراسیون و عزیزالله محمدی نایب رئیس دوم و رئیس سازمان لیگ برگزار شد، 115 باشگاه لیگ برتر، دسته اول و دسته دوم حریفان خود را شناختند.

مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون در مورد برگزاری مسابقات جام حذفی اظهار داشت: تیم های لیگ برتری از هفته چهارم به مسابقات جام حذفی اضافه خواهند شد ولی ایم رقابت ها از سه شنبه 16/7/87 آغاز می شود.

عزیزالله محمدی نیز در این مراسم در خصوص جلسه دیروز خود با نمایندگان AFC گفت: اگر مشکل ما در خصوص حق پخش تلویزیونی حل شود مشکلی برای افزایش سهمیه وجود ندارد.

وی از باشگاهها به خاطر ارسال به موقع اساسنامه تجاری خود اقدام کرده اند، قدردانی کرد و اظهار داشت: اگر باشگاهها به موقع مدارک خود را ارسال نمی کردند قطعا با مشکل مواجه می شدیم.

پس از مراسم قرعه کشی تیم ها مقرر شد تا تیم هایی که اعدادشان زوج است به عنوان میزبان بازیها باشند. همچنین 97 تیم لیگ برتری، دسته اول و دسته دوم وجود دارند که تا عصر فردا نهم مهرماه مهلت دارند تا در صورت انصراف از حضور در مسابقات جام حذفی، کتبا حضور نیافتن تیم خود را اعلام کنند، در غیر اینصورت با آغاز بازیهای جام حذفی و حضور نیافتن تیمی در مسابقات، آن تیم با جریمه نقدی مواجه خواهد شد.