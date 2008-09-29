مقدمات لازم برای واگذاری شرکت نمایشگاههای بین المللی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی عصر امروز در یک نشست خبری گفت: واگذاری نمایشگاه بین المللی در دستور کار قرار دارد و این شرکت یکی از مشمولان واگذاری در اصل 44 قانون اساسی است، ضمن اینکه مصوبه هیئت وزیران نیز کسب شده و در حال تدوین و مطابقت آئین نامه مالی - معاملاتی شرکت هستیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: مقدمات لازم برای این واگذاری فراهم شده و مراتب به سازمان خصوصی سازی ارجاع شده است، این در حالی است که فلسفه خصوصی سازی انتقال مالکیت صرفا از بخش دولتی به بخش خصوصی و یا انتقال انحصار از این بخش به بخش غیردولتی نیست بلکه باید تمامی فرایندها را از جمله اندیشه مدیریتی در جهت کارایی به بخش خصوصی واگذار کرد تا این بخش بتواند ماموریت خود را به نحو احسن انجام دهد.

وی تصریح کرد: هدف ما از واگذاری این شرکت ، رسیدن به سطح پایدار اشتغال، توسعه و بهینه سازی و پیش بینی می کنیم واگذاری نمایشگاهها ظرف دو سال آتی صورت گیرد.

حسینی با اشاره به مطرح شدن تقاضای اتاق ایران مبنی بر خرید شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: هنوز هیچگونه گام عملی برای مذاکره در این رابطه با شرکت برداشته نشده و این ایده تنها در حد حرف رد و بدل شده است.

وی اظهار داشت: به اعتقاد شخصی من واگذاری نمایشگاه باید با حفظ کاربری زمین صورت گیرد چرا که مکان فعلی بهترین مکان برای برگزاری نمایشگاههای تخصصی به لحاظ برند بین المللی است. این مکان نماد و ویترین تولید کشور است، ضمن اینکه انتقال نمایشگاهها به شهر آفتاب یا پرند نیز عملیاتی نشده است. حسینی ، گردش مالی این شرکت را 30 میلیارد تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت در 15 تا 17 مهر در تهران گفت: 715 شرکت اعم از داخلی و خارجی و 20 کشور نظیر تایوان ، هند، ایتالیا ، فرانسه ، انگلیس ، آلمان ، چین، ترکیه ، اتریش ، پرتغال ، سوئد ، دانمارک و هلند در این نمایشگاه حضور دارند.