به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان، افزود: اتصال همه دستگاههای استانی و شهرستانی به شبکه دولت در قالب سه فاز برنامه ریزی شده است.

وی اظهار داشت: در فاز دوم که زیر ساختهای آن انجام شده، همه دستگاههای اجرایی که نزدیک به 60دستگاه دیگر می باشند، از سیستم خدمات الکترونیکی شبکه دولت برخوردار خواهند شد.

به گفته وی، تا پایان سال جاری همه دستگاههای اجرایی استان از خدمات ارزشمند این شبکه بهره مند می شوند.

دبیر شورای اداری استان افزود: در فاز سوم، دستگاههای شهرستانی با همکاری دستگاههای استانی خود می توانند به این شبکه متصل شوند ضمن اینکه دولت نهم در راستای شتاب به توسعه همه بخشها، برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی، بودجه جاری را انقباضی بسته است و این شبکه خدمات موثری را در این راستا ایفا می کند.

خلقی پور تصریح کرد: با اتصال این شبکه که هدایت، کنترل و برنامه ریزی آن در نهاد ریاست جمهوری و دولت انجام می شود، تمام مکاتبات دستگاهها به مرکز کشور، استانهای دیگر و سایر ادارات از طریق این شبکه و به صورت الکترونیکی با خارج شدن از روشهای سنتی و کاغذی انجام می شود.

وی ابراز داشت: این شبکه در بهبود سیستم ها و اصلاح روشها تحول ساز است و در بحث تحول اداری و تکمیل چرخه اتوماسیون اداری موثر می باشد و استفاده از این شبکه الزامی و در تجربیات کاری و فعالیتها و برنامه های مختلف استانها، نیز باعث کاهش زمان، صرفه جویی، پیگیری مشکلات و کارها به صورت الکترونیکی در خود دستگاه مربوطه می شود.

خلقی پور تصریح کرد: برای فراهم کردن زیرساخت فن آوری اطلاعات و یا شبکه های مختلف الکترونیکی در استان، 20 میلیارد ریال هزینه شده است.