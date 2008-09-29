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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

نامزد جایزه گویا 2008 در جشنواره سینما حقیقت

نامزد جایزه گویا 2008 در جشنواره سینما حقیقت

مستند "لوسیو" ساخته آیتور آرگی و خوزه ماری گویناگا شامل رویدادهای مهم دهه 60 دنیا در بخش مسابقه بین‌الملل دومین جشنواره سینما حقیقت روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره مستند سینما حقیقت اعلام کرد این مستند 93 دقیقه‌ای محصول 2007 سوئیس است و زندگی لوسیو اورتوبیا دانشجو معترض اسپانیایی دهه 60 را به تصویر می کشد که برای کمک به انقلابیون جهان دست به سرقت از یک بانک آمریکایی می‌زند.

مستند بلند "لوسیو" که برای نخستین بار در جشنواره سن سباستین به نمایش درآمد، نامزد دریافت جایزه گویا 2008 نیز هست. در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره سینما حقیقت 10 فیلم برگزیده از 10 کشور همراه با دو فیلم ایرانی به نمایش درمی‌آید.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت روزهای 23 تا 28 مهرماه در سینماهای فلسطین و قیام و تالار فارابی دانشگاه هنر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 757712

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