بیش از 41 هزار نفر در شبهای قدر خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی قبل از هموطنان خواسته شد به دلیل جلوگیری از کاهش ذخایر خونی، اهدای خون در ماه مبارک رمضان را فراموش نکنند که بر این اساس سعی شد با پیش‌بینی مراکز سیار امکان انجام این امر تسهیل شود.

سازمان انتقال خون ایران ضمن تشکر از هموطنانی که در این ماه مبادرت به اهدای خون کردند تاکید دارد که نیاز به خون همیشگی است و اهدای مستمر خون را بهترین و تنها راه حل رفع چنین کمبودهایی می‌داند.

در حال حاضر شاخص اهدای مستمر خون در کشور 40 درصد است که بدون شک با افزایش این میزان نه ‌تنها کاهش نگرانی از کمبودهای احتمالی خون را به دنبال دارد ‌بلکه تضمینی برای سلامت فرآورده‌های خونی تولید شده است.

طبق اعلام سازمان انتقال خون ‌مردان حداکثر 4 بار در سال و زنان 3 بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند و اهداکننده مستمر به افرادی گفته می شود که در دوره ‌ای یک ساله حداقل 2 بار خون اهدا کنند. ثابت شده است این افراد، سالمترین و قابل اعتمادترین گروه داوطلبان اهدای خون را تشکیل می‌دهند.



