  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

بیش از 41 هزار نفر در شبهای قدر خون اهدا کردند

بیش از 41 هزار نفر در شبهای قدر خون اهدا کردند

سازمان انتقال خون اعلام کرد: همزمان با شبهای قدر 41 هزار و 139 نفر در کشور برای اهدای خون اقدام کردند که این میزان در مقایسه با آمار اهداکنندگان سال گذشته 9 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی قبل از هموطنان خواسته شد به دلیل جلوگیری از کاهش ذخایر خونی، اهدای خون در ماه مبارک رمضان را فراموش نکنند که بر این اساس سعی شد با پیش‌بینی مراکز سیار امکان انجام این امر تسهیل شود.

سازمان انتقال خون ایران ضمن تشکر از هموطنانی که در این ماه مبادرت به اهدای خون کردند تاکید دارد که نیاز به خون همیشگی است و اهدای مستمر خون را بهترین و تنها راه حل رفع چنین کمبودهایی می‌داند.

در حال حاضر شاخص اهدای مستمر خون در کشور 40 درصد است که بدون شک با افزایش این میزان نه ‌تنها کاهش نگرانی از کمبودهای احتمالی خون را به دنبال دارد ‌بلکه تضمینی برای سلامت فرآورده‌های خونی تولید شده است.

طبق اعلام سازمان انتقال خون ‌مردان حداکثر 4 بار در سال و زنان 3 بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند و اهداکننده مستمر به افرادی گفته می شود که در دوره ‌ای یک ساله حداقل 2 بار خون اهدا کنند. ثابت شده است این افراد، سالمترین و قابل اعتمادترین گروه داوطلبان اهدای خون را تشکیل می‌دهند.

 

کد مطلب 757734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها