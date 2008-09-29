به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو فصل گذشته موفق شد 42 گل برای تیم منچستریونایتد به ثمر برساند و به این تیم کمک کرد تا به عنوان قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند.

اوزه بیو در گفتگو با سایت یوفا اظهار داشت: کاکا به طور رسمی بهترین بازیکن جهان است اما من اعتقاد دارم رونالدو در حال حاضر بی تردید بهترین است. همواره گفته ام این بازیکن برای انتخاب شدن به عنوان بهترین بازیکن جهان هیچ چیز کم ندارد.

وی درپایان با اشاره به شایعه حضور رونالدو در تیم رئال مادرید گفت این بازیکن به حضور خود در منچستریونایتد ادامه می دهد.