به گزارش خبر گزاری مهر ، محمد حسن عباسی فر مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام مطلب فوق اظهار داشت : هر چند همه ساله در هر دوره از مسابقات با توزیع برگههای نظر سنجی در محل برگزاری مسابقات دیدگاههای شرکتکنندگان احصاء میشود، اما امسال با توجه به تأکید نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان بر آن شدیم که با استفاده از دیدگاههای عزیزان قرآن دوست کشورمان و اخذ نظرات آنان ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ، شاهد تأثیرگذاری این حرکت مهم بینالمللی که با حضور قاریان بیشماری از کشورهای جهان همه ساله در میهن اسلامی برگزار میگردد، باشیم.
عباسی فر افزود : در همین رابطه با یکی از مراکز شناخته شده که تا کنون چندین پروژه مهم پژوهشی و نظر سنجی را در کشور انجام داده به توافق رسیده و با بهرهگیری از آخرین متدهایی که توسط مرکز فوق اعمال خواهد شد بهزودی کار نظر سنجی آغاز خواهد شد.
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