برگزاري نشست مشترك عشائر فلوجه با برمر و سانچز

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القبس كويت، اين كنفرانس با شركت روساي اصلي عشائر فلوجه و رمادي و ده تن از شيوخ اين منطقه برگزار شد كه علي علاوي و سمير الصميدعي وزيران دفاع و كشور عراق و شماري از مسوولين دو وزارت كه مسوول حفظ امنيت در فلوجه هستند، شركت داشتند.

ناظران و تحليلگران رويكرد آمريكايي ها در تعامل با واقعيت عشائر عراق را همسو با شيوه اي مي دانند كه نيروهاي انگليسي درجنوب عراق اتخاذ كرده اند .

هم پيمانان آمريكا به اين كشور توصيه كرده اند كه بر اساس تجربه طولاني مدت انگليسي ها در همكاري با عشائر عراق و داشتن روابط خوب با آنها براي حل مشكلاتشان استفاده كنند.

القبس نوشت: آمريكايي ها دير متوجه اهميت تعامل با واقعيت عشائر عراق شدند، آمريكايي ها اداره امور عشائر را بر اساس آنچه رژيم صدام در گذشته مي كرد تشكيل دادند و مسووليت اداره اين اداره را به يك افسر آمريكايي از حكومت ائتلاف واگذاركردند.

شيوخ عشاير كه در اين نشست حضور داشتند، نماينده 10 قبيله از مهمترين عشائر فلوجه و الانبار ومناطق مجاور بودند علاوه بر آن نمايندگان شوراي شيوخ عشائر فلوجه نيز حضور داشتند.

سعد ابوريشه ، نصر عبدالكريم و حاتم السعد از عشائر البوفهد و نمايندگان قبائل الجميله المحامده و البو عيسي در فلوجه و الرمادي

روساي عشائر در نشست خود با برمر به صراحت مطالبات خود را مطرح كردند و از شيوه هاي نظاميان آمريكايي در تعامل با اوضاع امنيتي شهر فلوجه انتقاد كردند و خواستار دور شدن نظاميان آمريكايي از شهر فلوجه شدند اما در عين حال با نگراني آمريكايي ها در مورد گروه هايي كه دست به حملات مسلحانه مي زدند، همراهي نشان دادند.

عشاير و شيوخ فلوجه والرمادي متعهد گرديدند كه در اجراي دو شرط مهم كه برمر و سانچز بر اجراي آن تاكيد دارند، همكاري كنند كه يكي لزوم تحويل دادن سلاح هاي سنگين و ديگري تسليم افراد تحت پيگرد كه در قتل آمريكايي ها و مثله كردن آنها در فلوجه نقش داشتند، مي باشد .

وزيركشوعراق معتقد است كه تجربه گفتگو با شيوخ عشائر و رهبران قبائل عراق و دادن نقش به آنها براي مشاركت در مساله برقراري امنيت ادامه خواهد يافت اما اين به منزله اينكه اين تجربه درمعرض شكست از سوي گروه هايي كه براي برهم زدن اوضاع امنيتي عراق به عنوان هدف اصلي شان تلاش مي كنند، قرار نگيرد، نيست.