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۹ مهر ۱۳۸۷، ۹:۵۲

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احمدی نژاد عید سعید فطر را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت

احمدی نژاد عید سعید فطر را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی عید سعید فطر ، عید شکوفایی فطرت الهی و تعالی روح انسانی را به سران کشورهای اسلامی و ملت های مسلمان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد در این پیام تصریح کرده است: امیدوارم با استفاده از برکات و ثمرات نورانی ماه میهمانی خدا ، نظاره گر تحکیم پیوندهای وحدت و مودت ، پیشبرد آرمان های متعالی دین مبین اسلام و گسترش آزادی، عدالت، امنیت و رفاه، سعادت و پیشرفت در جوامع اسلامی و رفع ستم و جنایت از سرتاسر جهان باشیم.

رئیس جمهور همچنین در این پیام از خداوند متعال سلامتی و موفقیت روز افزون سران کشورهای اسلامی و شادکامی و خوشبختی دولت ها و ملت های مسلمان را مسالت کرده است.

کد مطلب 757878

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