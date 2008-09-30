احمدی نژاد عید سعید فطر را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد در این پیام تصریح کرده است: امیدوارم با استفاده از برکات و ثمرات نورانی ماه میهمانی خدا ، نظاره گر تحکیم پیوندهای وحدت و مودت ، پیشبرد آرمان های متعالی دین مبین اسلام و گسترش آزادی، عدالت، امنیت و رفاه، سعادت و پیشرفت در جوامع اسلامی و رفع ستم و جنایت از سرتاسر جهان باشیم.

رئیس جمهور همچنین در این پیام از خداوند متعال سلامتی و موفقیت روز افزون سران کشورهای اسلامی و شادکامی و خوشبختی دولت ها و ملت های مسلمان را مسالت کرده است.