صهيونيستها منزل يك مقام امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين را هم تخريب كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، نظاميان رژيم صهيونيست بامداد امروز پنجشنبه منزل سرهنگ ماجد الكفارنه، مدير پليس تشكيلات خودگردان فلسطين در استان شمالي نوارغزه را به طور كلي تخريب كردند.

خبرگزاري فلسطين ( وفا) با اعلام اين خبر به نقل از شاهدان افزود:يك بولدوزراسراييلي با حمايت زره پوشهاي نظامي منزل سرهنگ ماجد را تخريب كردند. از انگيزه نظاميان صهيونيست براي تخريب منزل اين مقام تشكيلات خودگردان فلسطين خبري منتشر نشده است.

خبرگزاري فرانسه نيز از تخريب منزل يك مبارز فلسطيني در كرانه باختري خبر داد. نظاميان صهيونيست دربيانيه اي اعلام كرد: نادر رضوان، فعال فلسطيني درحملات مختلف عليه اسراييل دست داشته است.

از آگوست گذشته (مرداد سال 81) تاكنون نظاميان صهيونيست بيش از 200 خانه فلسطيني ها را كه به ادعاي آنها درحملات ضد اسراييلي شركت داشته اند، تخريب كرده است. سازمانهاي حقوق بشر به شدت اين سياست اسراييل را محكوم كرده اند و آن را به مثابه مجازات گروهي قلمداد كرده اند.

منع مقررات رفت وآمد همچنان در بخش قديمي شهر الخليل از سوي نظاميان صهيونيست ادامه دارد. نيروهاي اشغالگر صبح امروز پنچشنبه در يورش به جنين در كرانه باختري چند فلسطيني را بازداشت كردند. در دير البلح در مركز نوار غزه نيز نظاميان صهيونيست سه فلسطيني را بازداشت كردند. از نابلس نيز خبر مي رسد كه نظاميان صهيونيست با يورش به دانشگاه اين شهر، يك دانشجوي فلسطيني را دستگير كرد.