كنترل رشد جمعيت موش در شمال غرب تهران

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 22 ، طبق نظرسنجي به عمل آمده 82 درصد از شهروندان بر اين باورند كه شمار موشها نسبت به گذشته به شدت كاهش يافته و 73 درصد آنها آموزش نحوه مبارزه با حيوانات موذي را مورد تاكيد قرار دادند.

بر اساس اين نظر سنجي درصد قابل توجهي از شهروندان با آگاهي از شيوه هاي مبارزه اصولي با حيوانات موذي ، شخصا به اتلاف موش اقدام كرده اند .

اين گزارش در پايان تاكيد مي كند رعايت نكات بهداشتي و قرار دادن كيسه هاي زباله در خارج از محيط زندگي و كار در ساعت مقرر و جمع آوري اصولي آنها توسط شهرداري نقش موثري در جلوگيري از رشد و افزايش شمار حيوانات موذي و در نتيجه موجب ارتقاء سطح بهداشت عمومي مي شود.