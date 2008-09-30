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۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

ناکامورا به اردوی تیم ملی فوتبال ژاپن بازگشت

ناکامورا به اردوی تیم ملی فوتبال ژاپن بازگشت

شونسوکه ناکامورا برای بازی ژاپن برابر ازبکستان در مرحله انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا به اردوی این تیم پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، ناکامورا در کنار جونیچی ایناماتو از اینتراخت فرانکفورت و ماکاتو هاسبه از ولفسبورگ بازیکنان خارجی تیم 26 نفره ژاپن در اردوی آمادگی برای بازی دوستانه هفته بعد با امارات خواهند بود.

ژاپن پیش از بازی روز 15 اکتبر برابر ازبکستان و برای آمادگی بیشتر با تیم ملی امارات در ژاپن بازی دوستانه برگزار خواهد کرد.

ژاپن در بازی اول مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2010 با نتیجه 3 بر2 بحرین را برد اما اوکادا تاکید دارد که نباید روی این نتیجه حساب کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن در خصوص بازی مقابل ازبکستان گفت:" بازی با ازبکستان بازی دوم ما در انتخابی جام جهانی است و فرقی نمی کند که در بازی قبلی برده یا باخته ایم. ما باید روی بازی بعدی تمرکز کنیم".

وی در ادامه افزود: " باید در بازی با ازبکستان برنده از زمین بیرون بیاییم و برای همین من این بازیکنان را انتخاب کردم".

کد مطلب 757904

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