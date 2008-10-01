نمونه گیری از بازیکنان دربی به صورت "رندوم" انجام می شود

علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: انجام برنامه ریزی برای تست دوپینگ از یکسری بازیکنان خاص و مشخص کردن نام آنها پیش از برگزاری مسابقه مورد نظر در هیج جای دنیا مرسوم نیست. این برخلاف قوانین جهانی است.

وی افزود: ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) نیز برای کنترل دوپینگ مسابقات داخلی و به ویژه دیدار مهم پرسپولیس و استقلال، براساس قوانین جهانی و به صورت "رندوم" اقدام به انتخاب یکسری بازیکنان جهت نمونه گیری از آنها می کند.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با بیان اینکه گزینش بازیکنان بر اساس "رندوم" در رشته‌های مختلف به صورت‌های متفاوت انجام می شود، خاطرنشان کرد: در فوتبال شماره بازیکنان هر تیم به صورت مجزا بر روی کاغذ یا گوی‌های خاصی نوشته شده و در دو ظرف یا سبد جداگانه قرار داده می شود. پس از پایان مسابقه نماینده دو تیم به صورت همزمان به تعداد مورد نظر ماموران نادو شماره‌هایی را از ظرف مربوط به تیم خود بر می دارند تا بازیکن دارنده آن شماره برای تست دوپینگ فراخوانده شود.

وی تاکید کرد: شماره‌های نوشته شده بر روی کاغذ یا گوی براساس شماره پیراهن بازیکنان نیست بلکه بر اساس شماره بازیکنان در فهرست هر یک از تیم‌هاست. بنابراین نمایندگان نادو شماره‌های انتخابی را با نام بازیکن در فهرست تیم‌های آنها تطابق می دهند. بدین ترتیب امکان دارد بازیکنی مورد تست دوپینگ قرار گیرد که اصلا در جریان بازی حضور نداشته و فقط نیمکت نشین بوده است.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ درادامه با اشاره به نمونه گیری هدفدار (TARGET) از برخی ورزشکاران تصریح کرد: در برخی مواقع ماموران نادو با دلایلی مشخص اقدام به نمونه‌گیری هدفدار کرده و بازیکن یا بازیکنان خاصی را برای حضور در ایستگاه کنترل دوپینگ کاندید می کنند. این فقط در شرایطی اتفاق می افتد که از بازیکن یا بازیکنانی در جریان بازی حرکت یا رفتار غیرعادی دیده شود.

طاهری در خاتمه اظهارداشت: در مورد دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال طبق قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و به صورت رندوم تست دوپینگ گرفته خواهد شد مگراینکه مجبور به نمونه گیری هدفدار شویم. درهر حال از حالا هیچ بازیکنی را برای تست دوپینگ کاندید نکرده ایم.