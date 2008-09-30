مهلت انتخاب رشته داوطلبان در تکمیل ظرفیت کنکور امروز پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که بر اساس اطلاعیه تکمیل ظرفیت سازمان سنجش، علاقه مند به انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور هستند، تا ساعت 24 امروز 9 مهرماه می توانند به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و براساس دستورالعمل مربوط نسبت به تکمیل ظرفیت در کنکور اقدام کنند.

نظر به اینکه هر داوطلب متقاضی انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت باید مبلغ 14 هزار و 500 ریال را به حساب 748 خزانه نزد بانک مرکزی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) سراسر کشور پرداخت کند و شماره و تاریخ آن را به هنگام انتخاب رشته در محل مربوط به در سایت درج کند، لذا به کلیه داوطلبان توصیه می شود با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه و عدم امکان تمدید ترتیبی اتخاذ کنند تا پایان وقت اداری امروز نسبت به واریز وجه در بانک و دریافت رسید اقدام کنند.