آتلانتیس تا سال آینده پرواز نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا از تأخیر طولانی مدت در مأموریت پرتاب فضانورد آتلانتیس به دلیل بروز صدمات جدی در تلسکوپ هابل خبر داد.

به گفته ناسا قرار بود فضانورد آتلانتیس در طی دو هفته آینده به فضا پرتاب شود اما به دلیل ایجاد مشکل فنی غیر منتظره در تلسکوپ هابل که فرستادن اطلاعات علمی را از این تلسکوپ به زمین متوقف ساخته است، پرتاب این فضاپیما تا سال آینده با تأخیر مواجه خواهد شد.

ناسا اعلام کرد که این نقص، هابل را از کار نیانداخته و تنها سیستم ارسال اطلاعات علمی آن را با مشکل مواجه کرده است. نقص در سیستم فرماندهی و کنترل اطلاعات در تجهیزات علمی هابل به این معنی است که این تلسکوپ قادر به ثبت و ذخیره اطلاعاتی که برای ایجاد تصاویری عمیق و خیره کننده از فضا مورد نیاز است، نخواهد بود.

با توجه به این موضوع ناسا اعلام کرد که پرتاب 14 اکتبر فضاپیمای آتلانتیس تا سال آینده و به احتمال زیاد تا ماه فوریه به تأخیر می افتاد. در صورت پرواز آتلانتیس ناسا قطعات مورد نیاز برای جایگزینی تجهیزات از کار افتاده را با این فضاپیما ارسال خواهد کرد.

سخنگوی ناسا اظهار داشت: آزمایش و تعیین کیفیت قطعات جایگزین قدیمی و آموزش فضانوردان برای نصب این قطعات در تلسکوپ به زمان نیاز داشته و این سازمان نیاز دارد تا جزئیات مأموریت جدید را به فضانوردانی که به مدت دو سال برای نصب قطعات جدید هابل آموزش دیده بودند، آموزش دهد.

به گفته سخنگوی ناسا کانال پشتیبانی برای تجهیزات علمی سیستم فرماندهی و کنترل اطلاعات وجود دارد که ناسا قادر به فعال سازی آن و سیستم ارسال اطلاعاتی تلسکوپ خواهدبود اما در صورتیکه تنها به این کانال پشتیبانی اکتفا شود، در صورت درست عمل نکردن آن هیچ گزینه دیگری برای راه اندازی تلسکوپ نخواهد بود.

بر اساس گزارش سی ان ان، در حال حاضر عملیات راه اندازی کانال پشتیبانی هابل آغاز شده و گروه عملیاتی امیدوارند تا آخر هفته اخیر عملیات را با موفقیت به اتمام برسانند.

گفته می شود مأموریت آتلانتیس پنجمین و آخرین پرواز برای انجام تعمیرات بر روی تلسکوپ هابل خواهد بود.