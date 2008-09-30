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۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

بشار اسد :

روابط ایران و سوریه به ضرر اعراب نیست/ بی نتیجه بودن مذاکره با اسرائیل

روابط ایران و سوریه به ضرر اعراب نیست/ بی نتیجه بودن مذاکره با اسرائیل

رئیس جمهوری سوریه با اشاره به اینکه روابط ایران و سوریه به ضرر دیگر کشورهای عربی نیست، گفت : روابط تهران و دمشق هرگز تحت تاثیر توافقات [احتمالی] سوریه و اسرائیل قرار نمی گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بشار اسد در گفتگو با "ملحم کرم" رئیس اتحادیه روزنامه نگاران لبنان تاکید کرد : رابطه سوریه با ایران به ضرر کشورهای عربی نیست و این رابطه به ثبات منطقه کمک می کند.

رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد که توافقات احتمالی دمشق با تل آویو بر روابط سوریه با ایران تاثیر نمی گذارد.

وی همچنین افزود : فشار آمریکا و اسرائیل بر سوریه متوقف نشده و ما نیز از تلاش برای بهبود وضعیت نیروهای مسلح خود دست بر نمی داریم.

بشار اسد در ادامه سخنان خود با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم با رژیم اسرائیل که با میانجیگری ترکیه انجام می شود، گفت : این مذاکرات تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

رئیس جمهوری سوریه همچنین در اشاره به سیاستهای آمریکا در منطقه گفت : ایده و تفکر نظامی آمریکا مبتنی بر جنگ است نه سیاست.

وی در ادامه تاکید کرد که شمال لبنان به پایگاهی برای افراطی گری تبدیل شده که خطراتی برای سوریه دارد.

اسد در عین حال با اشاره به سفر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان به سوریه اظهار داشت: این سفر صفحه جدیدی را در روابط دمشق و بیروت گشود .

کد مطلب 757920

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