نصرت‌الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: تجربه کوچکی به عنوان قایق با همکاری صنعتگران صورت گرفته که موفق بوده و درصدد هستیم نمونه بزرگتری از آن در استان ساخته شود.

وی افزود: اگر این نمونه به درستی جواب دهد تحول خوبی در بافت این هنر صنعت ایجاد خواهد شد.

سپهر با اشاره به کاربردهای گوناگون نمد گفت: با توجه به کاربردهای گوناگون این صنعت ارزنده اکنون مدام به دنبال تجربه و آزمایش برای استفاده‌های بیشتر از این بافتنی سنتی هستیم. وی نوآوری در بخش کاربری نمد را باعث رونق گرفتن این صنعت دستی اعلام و اظهار داشت: یکی از کاربردهای جدید نمد استفاده از آن به عنوان کیسه خواب است که بسیار خوب جواب داده است.

سپهر خاطرنشان کرد: نمد مالی یکی از رشته‌های سنتی و اصیل محلی منطقه است و در نقش برجسته "آنوبانی نی" که چهار هزار سال سابقه دارد آثاری از این هنر صنعت دستی دیده می‌شود.

وی افزود: از نمد به عناوین مختلف استفاده شده است و یکی از دلایل ماندگاری این هنر صنعت کاربردی بودن آن است.

سپهر تصریح کرد: در قدیم که از نمد به عنوان خامه زین، زیرانداز، قلاف شمشیر، پالتو، سپر، جلیقه و غیره استفاده می‌شده است و امروز بیشتر به عنوان روکش صندلی ماشین و موتور، کلاه، جلیقه و دمپایی استفاده می شود.

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